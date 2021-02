ASICS: Wzrost dochodów o ponad połowę w 2020 roku

Japoński producent odzieży sportowej, ASICS w 2020 roku w Europie odnotował wzrost dochodów o 60,3 proc. Skonsolidowany spadek przychodów wyniósł natomiast 7,3 proc., mimo wymagającej sytuacji rynkowej wywołanej przez pandemię oraz zamknięcia w niektórych krajach sklepów stacjonarnych nawet na kilka miesięcy.

Najsilniejszy wzrost na Starym Kontynencie firma uzyskała w segmencie handlu elektronicznego – 134,2% rok do roku. W ramach planów akceleracji technologicznej, ASICS wprowadził nowe usługi cyfrowe, aby wspierać konsumentów w poszukiwaniu odpowiednich produktów w Internecie.Według danych firmy badawczej NPD, ASICS w ubiegłym roku w Europie był najchętniej wybieraną marką biegową.

Firma uzyskała także 3% udziału w rynku obuwia biegowego w kategorii „Made For and Used For” powyżej 90 euro w takich krajach, jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy oraz Hiszpania. Zyskała również 2% udziału w rynku obuwia tenisowego i 10% w rynku obuwia przeznaczonego do uprawiania sportu w przestrzeniach zamkniętych, jak siatkówka czy piłka ręczna.