Atrium Biała wzbogaciło swoją ofertę o CCC i Pitbull

Początek roku w białostockiej galerii obfitował w debiuty popularnych marek. W styczniu br. swoje progi dla klientów otworzył sklep z odzieżą streetwearową i sportową PitBull West Coast. To pierwszy sklep tej znanej sieci w mieście.

W lutym na otwarcie salonu optycznego zdecydowała się niemiecka marka Fielmann, wybierając na swój lokalny debiut białostocką galerię Atrium Biała. Salon oferuje bogatą ofertę okularów korekcyjnych, przeciwsłonecznych, soczewek kontaktowych, a także akcesoria do ich pielęgnacji. Klienci znajdą w nim ponad 2000 oprawek pochodzących z najnowszej własnej kolekcji marki Fielmann oraz od światowych producentów, takich jak Ray-Ban, Rodenstock czy Gucci.

Także od lutego w Atrium Biała można skorzystać z oferty marki CCC, która ponownie otworzyła swój sklep w galerii w nowej, większej lokalizacji, zyskując więcej przestrzeni na ekspozycje asortymentu. Salon zaaranżowano według najnowszej koncepcji marki CCC.

- Dzięki obecności silnych, popularnych marek, możemy oferować atrakcyjny i coraz bardziej zróżnicowany asortyment. Zależy nam na tym, aby w Atrium Biała klienci mieli do wyboru ciekawe oferty z różnych sklepów, tak, by odpowiadały one potrzebom zmieniającego się społeczeństwa i stylu życia. Dlatego uważnie przyglądamy się trendom zakupowym kupujących, uwzględniając ich preferencje w naszym portfolio. Aktualna oferta handlowa, wzbogacona o topowe marki idealnie wpisuje się w oczekiwania i potrzeby klientów w różnym wieku - mówi Justyna Doroszkiewicz, dyrektor Atrium Biała.

To nie koniec nowości. Już w kwietniu do grona najemców Atrium Biała dołączy znana na całym świecie firma JD Sports, specjalista shoes & apparel. To marka dla osób lubiących aktywnie spędzać czas.