Auna Vegan otwiera stoisko pop up w Galerii Dominikańskiej. Będzie czynne pół roku

W Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu otwarto stoisko pop up marki Auna Vegan. To efekt wyróżnienia, jakie ta innowacyjna manufaktura kosmetyków wegańskich otrzymała od Atrium Poland Real Estate w ramach konkursu Wygraj pop-up store!