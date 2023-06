Avallon MBO inwestuje w markę S’portofino 

SAT znany jest z marki sklepów i e-sklepów S’portofino, obecnej w Polsce i na 8 rynkach zagranicznych. To także działający od ponad 30 lat dystrybutor i przedstawiciel marek sportowych premium.

SAT obsługuje kilkaset tysięcy klientów i cały czas dynamicznie się rozwija. Całość sprzedaży B2C prowadzona jest w formule omnichannel.

Firma posiada 7 stacjonarnych sklepów w Polsce i prowadzi sprzedaż online na 8 rynkach zagranicznych. Istotną część działalności SAT stanowi również sprzedaż hurtowa.

Fundusz private equity Avallon MBO zgłosił o UOKiK zamiar przejęcia większościowego pakietu udziałów w spółce SAT z siedzibą w Poznaniu. To już siódma transakcja w ramach Avallon MBO Fund III, a druga w ciągu ostatniego miesiąca.

S’portofino - własna markę sklepów SAT

SAT działa od 1990 r., pierwotnie jako dystrybutor oraz przedstawiciel marek sportowych premium, specjalizujący się w ofercie związanej z narciarstwem. W kolejnych latach spółka zbudowała i rozwinęła na skalę europejską własną markę sklepów pod nazwą S’portofino. Jest ona obecna na rynku polskim, a także na rynkach zagranicznych, funkcjonując jako koncept łączący sport oraz modę. To wyselekcjonowany i dobrany dla wymagającego klienta portfel ponad 110 marek premium oraz mocna strona e-commerce, czyli sportofino.com.

Spółka stawia na sprzedaż omnichannel w oparciu o sieć 7 flagowych sklepów zlokalizowanych w prestiżowych lokalizacjach na terenie Polski, a po wejściu na rynki zagraniczne w 2018 r. odnotowuje również szybkie wzrosty w kanale online w Europie.

– Obserwowaliśmy tę rodzinną, poznańską spółkę już od jakiegoś czasu, prowadząc równocześnie coraz bardziej zaawansowane rozmowy z właścicielami. Spółka świetnie sobie radziła w ostatnich latach, zwiększając w szybkim tempie skalę swojego biznesu. Dostrzegamy jednak wciąż bardzo duży potencjał do dalszej, dynamicznej ekspansji, przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Spółka ma zamiar wejść do kolejnych 4 krajów europejskich z ofertą S’portofino. Pomoc w realizacji tego planu jest naszym priorytetem – mówi Krzysztof Kuźbik, partner w Avallon odpowiedzialny za transakcję.

S’portofino w Polsce w modelu omnichannel

Na części z nowych rynków planowane jest powtórzenie modelu omnichannelowego, który sprawdził się w przypadku sklepów S’portofino w Polsce. Otwierane będą kolejne flagowe sklepy stacjonarne w dobrych, prestiżowych lokalizacjach, ale ich zadaniem będzie przede wszystkim wykorzystanie potencjału S’portofino i zaprezentowanie marek sprzedawanych w sklepie internetowym.

– Zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy z Avallon MBO teraz, ale rozmowy trwały już od pewnego czasu. Doceniliśmy wieloletnie doświadczenie funduszu we współpracy z menedżerami i właścicielami, jego know-how w kontekście nowych rynków. My zaś – pozostając w spółce – dajemy nasze „czucie” tego niełatwego rynku, gdzie kluczowa jest świetna znajomość marek, trendów i rozumienie specyficznych potrzeb klienta, do którego kierujemy naszą ofertę. Równocześnie fundusz może zapewnić nam niezbędne know-how ułatwiające zmiany organizacyjne i pełną profesjonalizację bieżących działań spółki. To dla nas kluczowy aspekt w kontekście nadchodzących kwartałów – tłumaczy Bożena Ślęzak, współzałożycielka i prezes zarządu SAT.

Według prognoz Statisty w latach 2022- 2026 wartość przychodów całego rynku odzieży w Europie odnotuje istotny wzrost w wysokości 4,2 proc. średnio rocznie, osiągając poziom 447,7 mld euro na koniec tego okresu. Inne wyliczenia analityków Statisty pokazują, że w 2021 r. 34,5 proc. przychodów ze sprzedaży odzieży w Polsce pochodziło ze sklepów online (30 proc. na rynku unijnym), a do 2025 r. prognozowany jest istotny wzrost tego udziału do 47,8 proc. w 2025 r. w Polsce (43,3 proc. w UE).

Avallon szuka kolejnych inwestycji

Spółka SAT dołączy do pozostałych spółek portfelowych funduszy Avallon. W portfelach funduszu znajduje się jeszcze 9 innych spółek: Wosana i Hortimex – z branży spożywczej, spółka marketingowa EDC Expert, platforma zakupowa B2B Marketplanet, TES – producent maszyn i komponentów elektrycznych stosowanych w energetyce, Clovin – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją środków czystości, producent wysokiej jakości sprzętu oświetleniowego i odlewów aluminiowych – Norlys, Globema, czyli dostawca oprogramowania geoprzestrzennego, a także producent domów mobilnych klasy premium – firma Letniskowo.

Równolegle Avallon aktywnie poszukuje kolejnych inwestycji. W ramach funduszu Avallon MBO III zgromadzono 137 mln euro na ten cel.

Avallon MBO to doświadczony i zaufany inwestor w procesie wykupów menedżerskich. Od niemal 25 lat inwestuje w przedsiębiorstwa wspólnie z menedżerami. Brał udział w ponad 100 transakcjach, a łączna wartość funduszy, które zgromadził do celów inwestycyjnych to ponad 300 mln euro.