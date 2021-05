Avon w Polsce produkuje kosmetyki marki The Body Shop

Body Butters są w dużej mierze oparte na składnikach naturalnych. Fot. materiały prasowe

Fabryka Avon w Garwolinie rozpoczęła współpracę z jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek kosmetycznych na świecie – The Body Shop. Produkty z linii Body Butters są już obecnie produkowane przez spółkę Avon Operations Polska. Kosmetyki wytworzone w Polsce będą dostępne w ponad 70 państwach.

Avon Operations Polska jest pierwszą na świecie fabryką z grupy Natura&Co, która rozpoczęła współpracę z siostrzaną firmą The Body Shop. Avon Garwolin pozyskał nowy, międzynarodowy kontrakt na produkcję kultowej linii Body Butters (maseł do ciała). Już od kwietnia bieżącego roku kosmetyki z garwolińskiej fabryki trafiają do sprzedaży w Azji, Ameryce, Europie, Afryce i Australii z Oceanią.

Przygotowania do uruchomienia produkcji Body Butters w Garwolinie ruszyły w listopadzie 2019 r. Ścisła współpraca pomiędzy zespołami Avon Operations Polska i The Body Shop zaowocowała wdrożeniem artykułów w całkowicie nowych opakowaniach i znacząco udoskonalonymi recepturami. Body Butters są w dużej mierze oparte na składnikach naturalnych i zawierają unikatowe, starannie wyselekcjonowane surowce z całego świata. W portfolio można też znaleźć produkty wegańskie.