Awesome Cosmetics, polska marka kosmetyków naturalnych debiutuje na rynku

Awesome Cosmetics, polski producent wegańskich kosmetyków, który w ponad 90% wykorzystuje w składzie składniki pochodzenia naturalnego, zadebiutował na polskim rynku w lipcu 2023 roku. Prace nad recepturami kosmetyków rozpoczęły się jednak wraz z początkiem 2022 roku. Od tamtej pory marce towarzyszy agencja Blame US, która była odpowiedzialna za stworzenie strategii komunikacyjnej i marketingowej marki, a także udzielała wsparcia w zakresie zarządzania komunikacją marki, media relations oraz influencer marketing.

Awesome Cosmetics to pierwsza polska marka, która w składach swoich kosmetyków zawiera hypskin – bioaktywną substancję pozyskiwaną z alg morskich, która poprawia kondycję skóry poprzez stymulację produkcji kolagenu. Marka posiada własne zaplecze laboratoryjne, w którym tworzy autorskie receptury. Obecnie prowadzi sprzedaż między innymi poprzez własną stronę internetową www.awesomecosmetics.eu. W ofercie Awesome Cosmetics znajdują się kosmetyki z serii anti-aging, obecnie marka pracuje nad nowymi seriami, które wkrótce pojawią się w sprzedaży. Dołączając do grona klientów Blame Us, agencja będzie kompleksowo odpowiadać za zarządzanie komunikacją marki w wielu obszarach.

- Marka Awesome Cosmetics świetnie wpisuje się w grono naszych klientów, uzupełniając nasze portfolio w segmencie beauty. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności jej twórców nie mam wątpliwości, że przed nami wiele ciekawych projektów - mówi Iga Chojnicka, CEO Blame US.

Do obowiązków agencji Blame Us należeć będą działania z zakresu media relations, PR produktowego, prowadzenie kanałów social media, reklamy, influencer marketingu oraz koordynacji projektów i akcji specjalnych. Umowę podpisano na czas nieokreślony.

Po stronie agencji Blame US działania koordynuje CEO firmy, Iga Chojnicka. W zespole znajdują się Gabriela Czernecka, Account Manager oraz Karolina Krupińska, Junior Account Executive.

