Back to the game z najnowszą kolekcją 4F Junior

Po czasie wakacyjnego rozprężenia i odpoczynku, pełni nowych sił, energii i chęci WRACAMY DO GRY! Szkoła to nie tylko nauka, ale również sport i zabawy z przyjaciółmi. To czas na ogólny rozwój, poznawanie nowych ludzi i szukanie swojej ścieżki. Kampania „Back to the game” zachęca do brania udziału w różnorodnych aktywnościach, tworzenia niezapomnianych wspomnień z kolegami i koleżankami oraz szukania własnego stylu.

Styl na każdy dzień od 4F

Najnowsza kolekcja jest inspirowana klimatem amerykańskich uczelni, z myślą o towarzyszeniu młodym chłopcom oraz dziewczynkom w ich codziennych aktywnościach. Wygodny krój zapewni swobodę ruchów, a ocieplane wnętrze sprawi, że ubrania sprawdzą się idealnie podczas aktywności w chłodniejsze dni.

Dla chłopców projektanci proponują kolekcję luźnych bluz z unikalnymi nadrukami, koszulek oraz pasujących do nich spodni w żywych odcieniach kobaltu, żółci, czerwieni i zieleni. Modne wzory na bluzach dodadzą pewności siebie, a elastyczne spodnie zapewnią wygodę przez cały dzień na szkolnym boisku.

Powrót na boisko

Sesja zdjęciowa najnowszej dziecięcej kolekcji została zrealizowana na boisku wybudowanym przez Fundację 4F Pomaga, w Publicznej Szkole Podstawowej z OP im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie.

Już we wrześniu Fundacja 4F Pomaga otworzy kolejne dwa boiska wielofunkcyjne. Laureatami III edycji programu “W zasięgu sportu” zostały: Zespół Placówek Oświatowych w Moszczance (woj. lubelskie) oraz Szkoła Podstawowa im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie (woj. pomorskie). Więcej informacji o Fundacji 4F Pomaga na Facebooku oraz Instagramie.