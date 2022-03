Badanie: Coraz więcej Polaków planuje zakup rowerów elektrycznych

Aż 86% ankietowanych zauważa wzrost popularności rowerów elektrycznych na polskich ulicach, a 84% przyznaje, że rower elektryczny może być wygodnym sposobem poruszania się po okolicy.

Największą przewagą roweru elektrycznego jest minimalizowanie wysiłku podczas jazdy – tak twierdzi ponad połowa badanych, natomiast 42% docenia szybkość w docieraniu do celu. Tyle samo osób zwróciło uwagę, że rower elektryczny jest bardziej ekonomiczny niż samochód.

Elektryczne rowery zyskują na popularności

Ponad połowa badanych przyznała, że posiadanie roweru ze wspomaganiem elektrycznym może wpłynąć – i to pozytywnie – na sposób korzystania z roweru jako środku transportu. Blisko 1/3 badanych uważa, że dzięki silnikowi użytkownicy częściej będą sięgali po jednoślady, a 36% pytanych docenia możliwość przejechania większych odległości. Wśród zalet e-bike'ów ankietowani zwracają uwagę na wygodę, funkcjonalność i oszczędność. Z badania wynika, że największą przewagą roweru elektrycznego nad konwencjonalnym jest minimalizowanie wysiłku podczas jazdy (53%). Następne zaś plasują się: szybkość dotarcia do celu (42%) oraz większa ekonomiczność w porównaniu do samochodu (42%).

Otwartość na nowe

Połowa ankietowanych przyznała, że chętnie wypróbuje ten środek transportu, jak tylko nadarzy się okazja. Natomiast co trzeci z badanych zadeklarował, że jazdę „elektrykiem" ma już za sobą. Wśród nich znaleźli się zarówno właściciele e-bike'ów (13%), jak i osoby, które nie posiadają własnego jednośladu ze wspomaganiem elektrycznym (23%), ale miały okazję go wypróbować. Blisko połowa badanych planuje zakup roweru elektrycznego w przyszłości lub go nie wyklucza.