Badanie: Na produkty wnętrzarskie wydamy więcej niż przed rokiem

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez platformę Homebook.pl liczba osób zainteresowanych skorzystaniem z akcji rabatowych podczas Black Week wcale nie spada. Plany związane z wnętrzarskimi zakupami zadeklarowało 62 proc. użytkowników platformy, przeciwnej odpowiedzi udzieliło 23 proc. osób. Pozostała część respondentów nie podjęła jeszcze decyzji w tej kwestii.

Uczestnicy badania zapytani o fundusze, jakie przeznaczają na dodatki i produkty wnętrzarskie, najczęściej deklarowali kwotę wyższą niż 1000 zł (34 % badanych). Dla porównania – podczas ubiegłorocznego Black Friday średnia wartość pojedynczej transakcji dokonywanej za pośrednictwem platformy Homebook.pl wyniosła 730,54 zł. Aż 1/4 respondetów zakupy planuje przeznaczyć przeznacza od 500 do 1000 zł, a 11% - od 300 do 500 zł. Nieco mniejszy odsetek badanych (8% osób) chciałaby wydać kwotę w czasie Black Week od 100 do 300 zł. Jedynie 3% ankietowanych zadeklarowało wydatki na poziomie niższym niż 100 zł.