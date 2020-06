Badanie: Polacy chcieliby wrócić do kin i na koncerty

Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że 59 proc. Polaków odczuwało brak wydarzeń kulturalnych z powodu pandemii. Dwie trzecie badanych deklaruje, że pójdzie do kina, jak już będzie taka możliwość, a połowa – chętnie wybierze się na koncert.

Kultura to jeden z obszarów, który istotnie ucierpiał podczas pandemii. Zamknięte zostały kina, teatry, odwołane imprezy masowe, czyli również koncerty. Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że Polacy chcieliby powrotu do tych aktywności, zwłaszcza że sezon letni sprzyja wszelkim imprezom kulturalnym, na przykład na świeżym powietrzu.

Najbardziej pożądane wśród Polaków są wyjścia do kina czy na koncert. Rzadziej tęsknimy za imprezami sportowymi, meczami czy wyjściami do teatru, być może też dlatego, że również poza okresem pandemii mniej osób w nich uczestniczy.

– Czas pandemii paradoksalnie może zwiększyć zainteresowanie Polaków kulturą. To, co dotychczas było na wyciągniecie ręki, na co często nie było czasu, okazało się niedostępne, mimo iż czasu mieliśmy więcej. Ponadto, stęskniliśmy się za ludźmi, dlatego, mimo popularności platform streamingowych Polacy deklarują, że pójdą do kina.Czy stanie się tak rzeczywiście? Zgodnie z decyzją rządu w Polsce kina mogą być już otwarte, jednak obostrzenia sanitarne są dość surowe: tylko połowa miejsc może być zajęta, a widzowie i personel muszą nosić rękawiczki i maseczki. I tutaj pojawia się pytanie, na ile te obostrzenia zniechęcą Polaków do korzystania z imprez w zamkniętych pomieszczeniach? – komentuje Agnieszka Doktorska, autorka badania, Senior Project Manager z ARC Rynek i Opinia.