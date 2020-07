Badanie: Polacy kupują odzież "hybrydowo"

Stopniowy powrót do normalności i kolejne etapy odmrożenia gospodarki przyczyniły się do ponownego wzrostu w sprzedaży detalicznej, co wpłynęło na spadek sprzedaży online, szczególnie w branży modowej. Przepływ użytkowników z sieci do galerii odczuły przedsiębiorstwa z grupy tekstylia, odzież, obuwie, ponieważ handel online zanotował spadek, z 61,3% do 26,8% w maju, a kwiecień był rekordowym miesiącem dla e-commerce w udziale sprzedaży. Według badania przeprowadzonego przez Gemius dla “E-commerce w Polsce” aż 73% internautów deklaruje kupowanie online. Dane te mogą sugerować hybrydowy model zawierania transakcji, czyli połączenie tradycyjnej i wirtualnej formy zakupów.

Wraz z obniżonym zainteresowaniem zakupami offline, część marek zdecydowała się ograniczyć liczbę sklepów stacjonarnych i wykorzystać omnichannel w swojej sieci handlowej. Według ankiety przeprowadzonej przez Grupę Domodi w maju, aż 28% sklepów odnotowało wzrost przychodów w e-commerce, a 18% “znaczący” wzrost. Liczby te jasno wskazują rosnący trend sprzedaży online - aż 68% marek prognozuje wzrost na przyszłe lata.

Pandemia zweryfikowała nawyki konsumentów, tym samym przechylając szalę na rzecz sprzedaży online. W trosce o swoje zdrowie i bliskich klienci odkryli na nowo korzyści płynące z internetowych zakupów. Głównymi czynnikami motywującymi do zakupów online są: brak konieczności wychodzenia z domu, bezpłatna wysyłka, wydłużony okres zwrotu czy możliwość porównania cen produktu na wielu platformach. Jak podaje urząd statystyczny Eurostat: sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 1,7% r/r w maju, co jasno wskazuje, że Polacy wciąż chętnie wydają pieniądze na dobra konsumpcyjne, a jedyne co uległo zmianie to sposób nabywania produktów.