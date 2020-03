Badanie: Prawie 70% respondentów jest uczestnikiem programu lojalnościowego drogerii

Gdzie najchętniej wybieramy się na zakupowe szaleństwo artykułów z branży beauty? Jak wynika z najnowszego badania PAYBACK Opinion Poll, na pierwszym miejscu stawiamy drogerie.

Na zakupy produktów kosmetycznych najwięcej, bo aż 74% respondentów, udaje się do drogerii. Na dalszych miejscach znajdują się super- i hipermarkety (28%) oraz Internet (20%). Drogerie to dla nas pierwszy wybór, aby zrobić bieżące zakupy, co przyznaje aż 84% ankietowanych. Prawie połowa chodzi do nich kilka razy w miesiącu, natomiast co czwarty raz w tygodniu. Tylko dla nielicznych drogerie to miejsce, gdzie kupują prezenty dla najbliższych oraz korzystają z dodatkowych usług jak specjalistyczne porady kosmetyczne czy wykonanie makijażu okolicznościowego.

Co nas przyciąga do drogerii? Zdecydowanie atrakcyjne ceny i promocje, z których korzyść czerpie aż 81% ankietowanych. Dzięki nim mogą znacznie obniżyć swój rachunek. Ponad 40% na całe zakupy wydaje od 50 zł do maksymalnie 100 zł miesięcznie, natomiast co piąty do 50 zł.

Przy wyborze konkretnych kosmetyków zwracamy uwagę nie tylko na cenę (ponad 50% wskazań), lecz także ich naturalny skład, który jest istotny dla prawie 40% respondentów oraz markę (32%).

W kwestii przyzwyczajenia do konkretnych producentów zdania są podzielone. Połowa z nas kupuje zawsze te same produkty, natomiast reszta lubi eksperymentować z nowymi markami. Jak się okazuje, chętnie sięgamy także po oferty marek własnych poszczególnych drogerii. 51% ankietowanych korzysta z nich czasem, natomiast co szósty często.

Nieco inaczej wygląda kwestia zakupów środków czystości. Prawie 80% Polaków kupuje je najczęściej w super- i hipermarketach. Do drogerii po detergenty udaje się natomiast co trzeci respondent. 36% robi zakupy tego typu produktów raz w miesiącu, a 35% kilka razy w miesiącu. Tak jak w przypadku kosmetyków, wydajemy na nie średnio od 50 zł do 100 zł miesięcznie (44%), a co czwarty z nas do 50 zł.

Przeczytaj także: Kosmetyki matki przyczyną nadwagi dzieci

By zawalczyć o lojalność swoich klientów drogerie prześcigają się w programach, które zaoferują im atrakcyjne oferty dopasowane do bieżących potrzeb i tym samym zwiększą ich zaangażowanie. Jak wynika z badania, prawie 70% respondentów jest uczestnikiem przynajmniej jednego takiego programu. Blisko 40% czerpie z niego realne korzyści finansowe na bieżąco śledząc oferty promocyjne.