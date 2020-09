Badanie: Wegańskie kosmetyki wciąż w niszy

Przed większą troską o pielęgnację powstrzymują nas ceny produktów kosmetycznych. Większość ankietowanych w drogeriach kieruje się właśnie tym aspektem – na dalszy plan schodzą inne właściwości kosmetyku - to jeden z wniosków z badania sklepu Nutridome “Pielęgnacyjne rytuały Polaków”.

Ponad 65 proc. osób przyznało, że do troski o ciało przywiązuje dość dużą wagę. Głównym powodem regularnej pielęgnacji jest po prostu zwiększenie własnej atrakcyjności – zarówno w oczach własnych, jak też wśród innych osób. W utrzymaniu zdrowia nie mniejszą rolę odgrywają także odpowiednio zbilansowana dieta i sport: z ich znaczenia zdaje sobie sprawę odpowiednio 45 i 37 proc. ankietowanych. Co trzecia osoba zadeklarowała też, że chciałaby zadbać o siebie w większym stopniu, niż ma to miejsce obecnie.

Być może przed większą troską o pielęgnację powstrzymują nas ceny produktów kosmetycznych. Większość ankietowanych w drogeriach kieruje się właśnie tym aspektem – na dalszy plan schodzą inne właściwości kosmetyku. Na drugim miejscu w tej kategorii znalazł się naturalny, zbalansowany skład preparatu, na który zwracają uwagę przede wszystkim osoby w wieku 45-64 lat. W tej grupie wiekowej, jako jedynej, ważniejszy niż cena staje się dobór odpowiednich składników w danym produkcie.

Na dalszych miejscach znalazły się m.in. zapach kosmetyku oraz marka lub renoma producenta. Nie bez znaczenia są także opinie znajomych. Najmniejszą wagę ma zaś to, czy kosmetyk jest wegański. Częstotliwość zakupów kosmetycznych waha się zaś pomiędzy comiesięcznymi wizytami w drogeriach lub sklepach internetowych (39 proc. odpowiedzi) a zakupami raz na kilka miesięcy (42 proc.).

Na które kosmetyki skłonni jesteśmy wydać najwięcej? Przede wszystkim na produkty do pielęgnacji twarzy (kremy, maseczki oraz preparaty do wizażu w rodzaju podkładów i tuszy). 40 proc. klientów drogerii wydaje na nie nawet do 300 zł miesięcznie. Dla porównania tylko co piątą osobę kosmetyki do pozostałych partii ciała kosztują więcej niż 100 zł/mies.