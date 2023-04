Bankructwo giganta artykułów gospodarstwa domowego

Bed Bath & Beyond złożyła 23 kwietnia wniosek o ogłoszenie upadłości, gdyż nie udało jej się zabezpieczyć odpowiednich środków na przetrwanie.

Marka, która zyskała popularność w latach 90., odnotowała spadek sprzedaży, ponieważ strategia oferowania ogromnej liczby markowych produktów okazała się klapą.

Proces sprzedaży lub zamykania sklepów rozpocznie się 26 kwietnia. Los tysięcy pracowników zależy od tego, jak będzie przebiegał proces upadłości.

Strategia Bed Bath & Beyond okazała się klapą

Marka, która zyskała ogromną popularność w latach 90., odnotowała spadek sprzedaży, ponieważ strategia oferowania ogromnej liczby markowych produktów okazała się klapą – ocenia theguardian.com. Firma uzyskała stratę w wysokości ok. 393 mln dol. po tym, jak sprzedaż spadła o jedną trzecią w kwartale kończącym się 26 listopada 2022 r.

Firma Bed Bath & Beyond stała się znana z garnków i patelni, artykułów do domu i ogrodu, pościeli i ręczników ułożonych od podłogi po sufit w ogromnych sklepach, a także ze swoich niebiesko-białych kuponów rabatowych, które stały się czymś w rodzaju symbolu popkultury i z których korzystały miliony Amerykanów. Klienci będą mieli czas na ich wykorzystanie do wtorku. Zamiast tego mają mieć duże rabaty na produkty w ramach wyprzedaży po zakończeniu działalności.

360 sklepów ​​Bed Bath & Beyond wraz ze 120 sklepami Buy Buy Baby pozostaną na razie otwarte, podobnie jak strony internetowe. Firma uzyskała pożyczkę w wysokości 240 mln dol., aby pomóc sfinansować swoją działalność w czasie upadłości.

Proces sprzedaży lub zamykania sklepów rozpocznie się 26 kwietnia. To, co stanie się z tysiącami pracowników, zależy od tego, jak będzie przebiegał proces upadłości.

Koniec ery tzw. zabójców kategorii

Ogłoszenie upadłości nie musi oznaczać, że firma bankrutuje. Wiele dużych amerykańskich firm ogłosiło upadłość wykorzystując to do pozbycia się długów i kosztów, których nie było już w stanie pokrywać. Ale nawet jeśli Bed Bath & Beyond uniknie bankructwa, jego przyszłość nie jest gwarantowana. Firma zapowiedziała, że ​​będzie dążyć do sprzedaży części lub całości swojej działalności. Jeśli znajdzie kupca, wstrzyma zamykanie sklepów, ale jeśli kupujący się nie zgłosi, biznes prawdopodobnie zostanie całkowicie zlikwidowany.

- Możliwe jest również, że firma wyjdzie z kryzysowej sytuacji jako sprzedawca detaliczny wyłącznie online – mówi cytowany przez theguardian.com Neil Saunders, analityk w GlobalData Retail. - Ostatecznie, jeśli w ogóle uniknie bankructwa, będzie cieniem dawnego siebie – dodaje.

Bed Bath & Beyond było określane mianem koronnego klejnotu ery tzw. zabójców kategorii (category killers): sieci, które zdominowały pewien segment handlu detalicznego - pozostawiając niewiele miejsca konkurentom - jak Toys R Us, Circuit City i Sports Authority – zauważa cnn.com. Eliminowały one z rynku innych wysoce wyspecjalizowanych, ale mniej produktywnych sprzedawców. Ostatecznie wiele z tych sieci również ogłosiło upadłość, ponieważ kupujący odwrócili się od wielkich sklepów specjalistycznych na rzecz platform internetowych, jak np. Amazon.

Jednak nie tylko zakupy online zatopiły amerykańską firmę założoną w 1971 r. przez weteranów branży detalicznej, Warrena Eisenberga i Leonarda Feinsteina. W ciągu ostatniej dekady dynamicznie rozwijały się Walmart, Target czy Costco, którym udało się przyciągnąć klientów Bed Bath & Beyond niższymi cenami i szerszą gamą towarów. Skrzydła marce podcięły również sieci dyskontów wprowadzające podobny, lecz znacznie tańszy asortyment.