Bartosz Zmarzlik nowym ambasadorem 4F

Bartosz Zmarzlik jest m.in. medalistą indywidualnych i drużynowych mistrzostw świata, dwukrotnym drużynowym mistrzem Europy i wielokrotnym mistrzem Polski. Sześciokrotnie kończył rozgrywki PGE Ekstraligi z najwyższą średnią biegową. W 85. Plebiscycie czytelników „Przeglądu Sportowego” został wybrany Sportowcem Roku 2019. Dwa lata później zajął trzecie, a trzy lata później drugie miejsce na podium plebiscytu.

- Wiemy, jak oddanych kibiców w Polsce ma żużel, dlatego jesteśmy dumni, że do grona naszych ambasadorów dołącza najbardziej utytułowany Polak w tej dyscyplinie i czołowa postać sportu w naszym kraju. Bartosz Zmarzlik wyróżnia się ogromnym talentem, ale także pracowitością, niezłomnością i ambicją, a to cechy zbieżne z wartościami marki 4F. W najbliższych miesiącach wspólnie szykujemy niespodzianki dla kibiców najlepszego polskiego zawodnika – mówi Justyna Tomczyk, członkini zarządu spółki OTCF, właściciela marki 4F.

W ramach kontraktu marka wyposaży w odzież i akcesoria zarówno Bartosza Zmarzlika, jak i jego sztab – wszyscy członkowie teamu będą występować wyłącznie w strojach 4F podczas wszelkich zawodów indywidualnych i drużynowych, począwszy od Grand Prix Polski. Podpisana umowa obejmuje także realizację szeregu wspólnych aktywacji marketingowych i promocyjnych.

- Współpraca z 4F jest dla mnie kolejnym ważnym krokiem w karierze. To polska marka z ogromnym potencjałem, wspierająca polskich sportowców w wielu dyscyplinach – m.in. Roberta Lewandowskiego. Fakt, że mogę być w tak zacnym gronie osób współpracujących z 4F jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Cieszę się tym bardziej, że to krok do jeszcze większej profesjonalizacji w naszej kochanej dyscyplinie. Jakość, jaką daje 4F, to coś na czym bardzo mi zależy. Już nie mogę się doczekać wspólnych projektów, które zrealizujemy dla kibiców czarnego sportu i nie tylko – podkreśla Bartosz Zmarzlik.

To już czwarte w tym roku ogłoszenie nowej współpracy ambasadorskiej 4F. Marka współpracuje z Robertem Lewandowskim, Anną Lewandowską, Martyną Kotwiłą, Natalią Maliszewską, Sebastianem Kłosińskim, Jakubem Grigarem (Słowacja), Pauliną Batovską Fialkovą (Słowacja) i Aliną Rotaru-Kottmann (Rumunia).