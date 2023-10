Barwa Cosmetics: Sprzedaż produktów do włosów rośnie dwucyfrowo

W kategorii odżywek do włosów odnotowano wzrost w stosunku do 2021 roku o ponad 105%, a w stosunku do 2022 – o 34%. Jeśli mowa o serii do włosów Barwa Naturalna - która jest jedną z wiodących w portfolio - to jej sprzedaż ilościowa r/r wzrosła o 25,39%.

Rośnie sprzedaż produktów do pielęgnacji włosów

BARWA Cosmetics wpisuje się w panujące na rynku trendy, np. świadomej pielęgnacji włosów. Marka szybko odpowiada oczekiwania konsumentów i proponuje całe linie kosmetyków do różnego rodzaju włosów.

Obserwujemy, że w ostatnich miesiącach sprzedaż produktów do włosów rośnie dwucyfrowo. Oczywiście w dalszym ciągu i niezmiennie od kilkudziesięciu lat, najważniejszą kategorią w naszym portfelu są mydła. Niemniej rozwijamy ofertę produktów do pielęgnacji włosów i oczekujemy, że ta kategoria w naszej firmie będzie się nadal intensywnie rozwijać, a jej średnia sprzedaż w 2024 roku wzrośnie o kolejne 20% – mówi Natalia Czyrny, kierownik działu marketingu BARWA Cosmetics.

Skąd tak duże zainteresowanie produktami Barwy?

Natalia Czyrny jest zdania, że jednym z czynników jest dynamiczna sytuacja ekonomiczna, która w istotny sposób wpływa na zmiany w nawykach zakupowych i potrzebach klientów. – Zwiększone zapotrzebowanie

na pielęgnację włosów, w połączeniu z poszukiwaniem przez konsumentów produktów skutecznych, zgodnych z ich potrzebami, ale i możliwościami finansowymi, to czynniki, które znacząco wpłynęły na rozwój tej kategorii w naszej firmie. Utrzymywanie świetnej jakości produktów o prostych i transparentnych składach, na które każdy może sobie pozwolić, także w dobie kryzysu, to nasz przepis na sukces – komentuje.

Na fali tego sukcesu, marka nie zamierza zwalniać i już zapowiada kolejne nowości.