Benefit Systems rozwija platformę do zamawiania jedzenia z restauracji do biura

Benefit Systems uzyskał w I kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży wynoszące 625,3 mln zł, zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 65,7 mln zł. Na koniec marca br. z kart sportowych korzystało ponad 1 309 tys. użytkowników w Polsce oraz 462 tys. na rynkach zagranicznych.

Według wstępnych ocen firmy, w kwietniu i maju liczba kart sportowych wzrośnie o kolejne 35 tys., w tym o 25 tys. w Polsce i o 10 tys. na pozostałych rynkach. Liczba karnetów w sieciach własnych osiągnie na koniec maja poziom prawie 210 tys. (z uwzględnieniem niedawnych przejęć).

Grupa Benefit Systems – rachunek zysków i strat

Benefit Systems – rachunek zysków i strat 2023.png

Fitness i jedzenie do biura

Wydatki na zakup klubów Calypso Fitness, Saturn Fitness i płatności związane z M&A zrealizowanymi w poprzednich latach to ok. 44 mln zł w II kw. br. i ok. 2 mln zł w II poł. 2023 r. Planowane inwestycje w okresie II–IV kw. 2023 r. obejmą otwarcia 5 klubów w Polsce i 5 na rynkach zagranicznych. Capex (nakład inwestycyjny) na rozwój organiczny planowany jest na poziomie ok. 110 mln zł.

Założenia na ten rok to także konsolidacja Lunching.pl. Grupa nabyła spółkę, która posiada platformę z systemem umożliwiającym zamawianie jedzenia bezpośrednio z restauracji do biura.

Planowane jest ogólne zwiększenie obrotów o 25% rok do roku z uwagi na wzrost liczby użytkowników, który związany jest ze skłonnością pracodawców do oferowania świadczeń pozapłacowych.

Dywidenda na poziomie 100 mln zł

Zarząd Benefit Systems wkrótce przedstawi rekomendację w sprawie podziału zysku za ubiegły rok.

- Mógłby rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 100 mln zł. Nasza polityka dywidendowa stanowi, że minimum 60 proc. skonsolidowanego zysku netto będziemy chcieli przeznaczać na dywidendę - poinformował członek zarządu Bartosz Józefiak.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.