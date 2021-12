Benefit Systems zadba o swoich konkurentów w branży fitness

Spółka ma podjąć działania sprzyjające rozwojowi konkurencji na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych.

Ponadto, Benefit Systems wprowadzi działania sprzyjające niedyskryminacyjnemu traktowaniu klubów, które chcą oferować swoje usługi w programie Multisport.

Spółka Benefit Systems, właściciel m.in. kart Multisport, to największy w Polsce operator pakietów sportowo-rekreacyjnych. Są one najczęściej oferowane pracownikom przez pracodawców jako świadczenie motywacyjne. Jednocześnie Benefit Systems jest właścicielem ponad stu klubów fitness m.in. sieci Zdrofit.

Wydana decyzja dotyczy jednego z wątków postępowania w sprawie antykonkurencyjnych porozumień na rynku fitness. Prezes UOKiK podejrzewał m.in., że spółka mogła ustalić z niektórymi sieciami fitness, aby nie współpracowały one z jej konkurentami na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych, w szczególności z OK System (obecnie Medicover Sport). Ponadto Benefit Systems mógł nie podejmować współpracy z klubami innymi niż te, z którymi mógł być zmowie, co mogło w nieuzasadniony sposób uprzywilejowywać pozycję tych klubów na rynku.

W trakcie postępowania spółka Benefit Systems przyjęła zobowiązanie do podjęcia prokonkurencyjnych działań zarówno w odniesieniu do rynku, na którym oferowane są pakiety sportowo-rekreacyjne, jaki i rynku klubów fitness. Prezes UOKiK w wydanej decyzji nałożył obowiązek ich wykonania. Wziął przy tym pod uwagę, że w wyniku zmian własnościowych na rynku fitness oraz przeprowadzonej interwencji budzące wątpliwości praktyki nie są już stosowane. Prezes Urzędu uznał również, że zaproponowane działania spółki będą korzystne dla rywalizacji rynkowej klubów fitness i pomiędzy operatorami pakietów sportowo-rekreacyjnych.

- Zgodnie ze zobowiązaniem Benefit Systems dopuści przynajmniej jednego operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych do niektórych dużych klubów fitness w atrakcyjnych lokalizacjach na wskazany w decyzji czas. Ponadto spółka będzie musiała podjąć działania sprzyjające równemu traktowaniu klubów ubiegających się o nawiązanie współpracy w ramach programu Multisport. Dzięki temu wzmocniona zostanie konkurencja na rynku fitness – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Benefit Systems będzie miał obowiązek raportowania wykonania zobowiązań Prezesowi UOKiK, który będzie mógł m.in. zweryfikować, czy są one realizowane. Kara za niewykonanie decyzji zobowiązującej wydanej przez Prezesa UOKiK może wynieść równowartość do 10 tys. euro za każdy dzień opóźnienia.

Wydanie decyzji zobowiązującej kończy postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK w odniesieniu do porozumień, których stroną mógł być Benefit Systems.