Benetton z logo Green B na metkach i w sklepach

fot. Green B od Benettona

GREEN B to projekt i wspólny symbol, który opisuje wszystkie inicjatywy United Colors of Benetton i Sisley na rzecz „bardziej zielonego” i bardziej odpowiedzialnego świata.

W nadchodzących latach Benetton Group będzie dystrybuować bardziej zrównoważone produkty, tworzyć łańcuch dostaw, który będzie coraz bardziej przyjazny dla środowiska i praw pracowników oraz zwiększać wydajność swojej siedziby i sklepów w zakresie zużycia energii i gospodarowania odpadami – zgodnie z przykładem zrównoważonego sklepu we Florencji otwartego na początku marca 2021.



„Zielony to kolor logo, które sprawiło, że marka popularna jest na całym świecie. B to inicjał nazwiska założycieli marki i również odnosi się do czasownika „być” – ponieważ bycie zrównoważonym jest częścią naszej istoty – podobnie jak pszczoła (ang. bee) – mały, pracowity i społeczny owad, bez którego cały ekosystem znalazłby się w kryzysie.” – wyjaśnia Massimo Renon, CEO Benetton Group.

Projekt GREEN B będzie wykorzystywany we wszystkich miejscach styczności Benetton Group z konsumentem. Klienci znajdą ten symbol w sklepach, na platformach cyfrowych i na metkach odzieży.