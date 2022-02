Biura zastąpią część sklepów w Supersamie. Aldi, Action, Dealz, Kik, Maxi Zoo i Rossmann zostają

Za projekt przebudowy obiektu odpowiada zespół Konior Studio pod kierunkiem znanego śląskiego architekta Tomasza Koniora.

Prace mają zakończyć się w IV kwartale 2022 roku.

Najwięcej zmian szykuje się na pierwszym piętrze, gdzie przestrzeń biurowa zastąpi przestrzeń handlową.

- Najemcy do użytku będą mieć m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami, a w niedalekiej przyszłości także usługi carsharingu - mówi Łukasz Duczkowski, Head of Investments w firmie Globalworth Poland, która jest właścicielem i zarządcą Supersamu.

Co nowego w Supersamie?

Na poziomie- 1, pojawi się nowa część restauracyjna - Kopalnia Smaków. Zmiany obejmą wystrój i aranżację, za którą odpowiada wrocławska pracownia 3XA. Wciąż będzie tam można robić zakupy w sklepach takich jak Aldi, Action, Dealz, Kik, Maxi Zoo czy Rossmann. Trwające prace nie zakłócą funkcjonowania Supersamu.

Supersam ruszył w 2015 roku, wówczas działało tu 76 sklepów i punktów usługowych. Obecnie jest ich ok. 30. Supersam oferuje łącznie prawie 25 000 mkw. powierzchni, z czego większość (ponad 18 000 mkw.) zajmowała dotychczas część handlowa.