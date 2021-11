Black Friday zamienił się w Black Weeks. Za rok będzie Black November?

To co miało być Black Friday, staje się powoli Black Weeks, a za rok zapewne już Black November.

Handlowcy coraz bardziej rozciągają w czasie „czarne” promocje, licząc na udany start sezonu zakupów przedświątecznych oraz na odrobienie strat po lockdownach.

Pomysł trafia na podatny grunt. Niemal 2/3 Polaków deklaruje, że w tym roku zrobi zakupy na „czarnych” promocjach.

– Kiedy kilka lat temu pojawiły się w Polsce promocje spod znaku „black” były one bardzo ostrożne. Przeceny organizowane w sklepach były niewielkie, sięgały ok. 10-20%. Były też krótkie, spontaniczne i zwykle zamykały się w jednym dniu – w piątku. Rano pojawiała się informacja o rabatach, wieczorem wraz z zamknięciem sklepu przeceny znikały – mówi Marta Drzewiecka, Director w Newbridge, firmy, która skupia w swoim portfolio 6 centrów handlowych.

– Ostatnie 3 lata przynoszą jednak znaczące zmiany w formule wydarzenia. Marki, ale także same centra handlowe, coraz chętniej i częściej organizują nie jednodniowy Black Friday, ale dwudniowy Black Weekend czy 7-dniowy Black Week. Przyczyna tej zmiany jest prosta: pojawienie się dodatkowego, nawet krótkiego sezonu promocji znacząco wpływa zarówno na ruch w sklepach i centrach, jak również na ich obroty, zapewniając markom udane wejście w intensywny sezon świątecznych zakupów, kluczowy dla handlu – mówi.

Na tym jednak rynek nie poprzestaje. Ten rok, nie tylko w Polsce, przynosi dalszy rozwój formuły wydarzenia. Rośnie liczba marek, które decydują się na organizację promocji, które trwają przez 2 i więcej tygodni. Odbywają się one pod hasłem Black Weeks, a nawet Black November. Przyczyn dalszego rozciągania sezonu „black” jest wiele. Zdaniem Marty Drzewieckiej, jednym z kluczowych są zmiany w zachowaniu konsumentów, jakie rynek obserwuje w dobie COVID-19.

– Polacy stają się coraz bardziej „price & value shoppersami”, bardzo podatnymi m.in. na promocje typu boundle, czyli formułę kup jeden produkt, a drugi dostaniesz z rabatem. Takie akcje są powszechne m.in. w czasie akcji „black”. Co więcej, kupujący w sklepach coraz częściej poszukują dobrego jakościowo produktu, ale w dobrej cenie. Taką postawę w 2021 roku zadeklarował co trzeci konsument w kraju. Zmiany, które zachodzą w formule akcji „black” są więc odpowiedzią rynku na to, jak zmieniają się sami konsumenci i ich oczekiwania – mówi.