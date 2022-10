Black Month w Hebe

Pierwszy tydzień miesiąca promocji potrwa od 31 października do 6 listopada br. W tym czasie klienci będą mogli skorzystać z wyjątkowych ofert specjalnych. Pierwsza z nich dotyczy takich marek jak m.in. Only Bio, Lierac, BlanX, LaQ, Mafka, AA, Versace, David Beckham, Mixa i wiele innych, których produkty będą przecenione o 30%. Z kolei za kosmetyki L’Oréal, Dermedic i Manu Natu zapłacimy z 40 procentową zniżką. Oprócz tego, na klientów czeka ponad 1300 produktów, których ceny spadną do 40%. Dodatkowo, produkty marek Hebe – Hebe Professional, Hebe Cosmetics, by Hebe, Hebe Basics, Hebe Naturals i Hebe for Men – objęte są specjalną ofertą -50% na drugi produkt.