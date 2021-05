Blisko 100 proc. chętnych pracowników Leroy Merlin jest już zaszczepionych

Firma Leroy Merlin rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1994 roku, fot. shutterstock

Od 20 maja br. 99 proc. chętnych pracowników Leroy Merlin Polska jest już zaszczepionych lub ma potwierdzone terminy szczepień. Pozostałe 1% chętnych pracowników będzie szczepionych w późniejszym terminie, zgodnym z indywidualną sytuacją i preferencjami.

Tym samym Leroy Merlin jest jedną z pierwszych firm w Polsce, a być może pierwszą, która zaszczepi wszystkich zainteresowanych pracowników.

- Odpowiedzialność i dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów jest osią naszych działań. Dlatego poszukiwaliśmy najszybszej możliwej ścieżki, która umożliwiałaby jak najwcześniejsze szczepienie 100% chętnych pracowników i ich bliskich. Przystąpiliśmy do Narodowego Programu Szczepień w zakładach pracy, jednocześnie dzięki nowym możliwościom i wytężonej pracy wewnętrznych zespołów, dziś niemalże wszyscy chętni są zaszczepieni lub mają potwierdzony termin szczepienia. Dzięki temu tworzymy jeszcze bezpieczniejsze miejsce pracy oraz realizacji zakupów. Leroy Merlin Polska była jedną z pierwszych firm, które zgłosiły swój akces do programu szczepień w zakładach pracy. Jednakże, mając na uwadze fakt zorganizowania szczepień dla prawie 100% zainteresowanych pracowników, podjęliśmy decyzję o wycofaniu naszego udziału w Narodowym Programie Szczepień w zakładach pracy. To jedyna słuszna decyzja i dzięki niej nie będziemy jako przedsiębiorstwo blokować szczepionek dla innych chętnych – skomentował Krzysztof Kordulewski, Prezes Zarządu Leroy Merlin Polska.

Przeczytaj także: Ryzykowne bonusy za zaszczepienie się

Leroy Merlin to sieć sklepów budowlano-dekoracyjnych (DIY). Rozpoczęła działalność w roku 1923 we Francji. Od 1979 roku jest stowarzyszona z rodzinną grupą finansową Association Familiale Mulliez (AFM). W 2006 r. z firm branży budowlanej, które należały do AFM, utworzono ADEO.

Firma Leroy Merlin rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1994 roku, a w 1996 otworzyła pierwszy market w Piasecznie pod Warszawą. W tej chwili działa 69 sklepów stacjonarnych, sklep internetowy leroymerlin.pl oraz portal oferia.pl.