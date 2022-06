BlokujemyOrlen - kierowcy skrzykują się na protest przeciwko wysokim cenom paliw

"Nie podoba nam się polityka Orlenu, który mimo kursu dolara i cen za baryłkę ropy, śrubuje ceny na polskim rynku paliw".

"Płacimy na stacjach rekordowe marże. Orlen nadrabia w ten sposób stratę na kontraktach CO2".

"Nie ma żadnych technicznych przeszkód, aby cena benzyny spadła poniżej 6 zł" - tak brzmią zastrzeżenia organizatorów protestu.

Organizatorzy liczą, że protesty będą odbywały się w sposób pokojowy i udzielają instrukcji:

"Każdy z Was podjeżdża pod dystrybutor, wychodzi z pojazdu, otwiera bak, bierze pistolet i nagle się rozmyśla, zamyka bak, wraca do samochodu, a całość robi wyjątkowo powoli, flegmatycznie. Następnie taki uczestnik jedzie z powrotem na koniec kolejki, a kolejna osoba robi to samo. Po zatankowaniu pojazdu można go zostawić przy dystrybutorze a następnie kupić kawę i spokojnie ją wypić, blokując w ten sposób miejsce do tankowania. Nawet jeśli obsługa stacji wezwie policję to nikt Wam nic nie może zrobić - ważne jednak by zachowywać się przy tym spokojnie i nie prowokować sytuacji konfliktowych. Zależy na pokojowych rozwiązaniach i właściwym przekazie - informują protestujący.

Póki co lista punktów, w których odbędzie się protest obejmuje już 100 miast.