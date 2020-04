BM mBanku: Branży fashion grozi zaostrzenie się wojny cenowej

Fot. Shutterstock

Po długim okresie braku sprzedaży z sieci stacjonarnej, spowodowanej ograniczeniem handlu, wiele podmiotów z branży modowej może zdecydować się na agresywne promocje w celu poprawy swojej sytuacji płynnościowej – uważają analitycy BM mBanku. W raporcie z 6 kwietnia dokonali analizy VRG i obniżyli rekomendację dla akcji spółki.

- VRG działa w trudnym i mocno konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, gdzie główni konkurenci mogą zdecydować się na walkę ceną o klienta. Coraz większa część kolekcji spółek odzieżowych to ubrania z segmentu casual, w którym marki VRG muszą konkurować z międzynarodowymi podmiotami. Oczekujemy, że po długim okresie braku sprzedaży z sieci stacjonarnej (ograniczenie handlu), wiele podmiotów z branży zdecyduje się na agresywne promocje w celu poprawy swojej sytuacji płynnościowej - napisali analitycy w raporcie.

Jak zwracają uwagę, kurs VRG istotnie spadł w związku z obawami związanymi z wpływem COVID-19 na wyniki i sytuacją płynnościową spółki.

- Biorąc pod uwagę istotną zmianę otoczenia rynkowego, rewidujemy nasze prognozy dla spółki. W scenariuszu bazowym zakładamy, że sklepy zostaną otwarte w połowie maja (vs. początek maja oczekiwany przez zarząd). Po otwarciu sklepów, oczekujemy spadku odwiedzalności r/r w sieci stacjonarnej w okresie od drugiego do czwartego kwartału. Naszym zdaniem wyższe spadki sprzedaży r/r w 2020 roku odnotuje segment odzieżowy niż segment jubilerski (segment wykazał wysoką odporność na spadek obrotów w 2009 roku). Jednocześnie oczekujemy presji na marżę brutto na sprzedaży z tytułu zwiększenia udziału e-commerce w sprzedaży VRG oraz zwiększonej aktywności promocyjnej w drugim i trzecim kwartale – czytamy w raporcie.

Analitycy BM mBanku oczekują zawieszenia płatności czynszów w okresie zamknięcia sklepów, obniżenia stawek czynszów odpowiednio o 40%, 20% i 20% w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2020 r. (w okresie otwarć sklepów), zmniejszenia kosztów wynagrodzeń o 20%/20%/10% w analogicznym okresie oraz zmniejszenia kosztów marketingu o 10 mln PLN.

- Biorąc pod uwagę bardzo wysoką niepewność związaną z rozwojem pandemii COVID-19 przyjmujemy bardziej konserwatywne podejście do prognozowania niż spółka. W 2020 roku oczekujemy spadku sprzedaży o 31% r/r (vs. –20% w oczekiwaniach zarządu), 181 mln PLN sprzedaży w kanale e-commerce (vs. 200 mln PLN oczekiwane), spadku powierzchni sprzedażowej o 6% r/r (vs. –2% oczekiwane), -15 mln PLN EBITDA (oczekiwany dodatni wynik) oraz spadku zapasów o 8% r/r (vs. –11% r/r oczekiwane) – napisali analitycy w raporcie.

Rekomendacja została obniżona do „trzymaj” z „kupuj”.

Autorem raportu jest Piotr Bogusz.