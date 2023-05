Bob Snail, Pull&Bear oraz Tatuum w Westfield Mokotów

Nowi najemcy modowi w Westfield Mokotów

W Westfield Mokotów pojawiła się marka Pull&Bear. Przestronny salon, znajdujący się na pierwszym piętrze centrum handlowego, to innowacyjny i zdigitalizowany koncept, zapewniający wyjątkowe doświadczenie zakupowe. Wnętrze sklepu łączy biel i różne faktury materiałów, z metalowymi wykończeniami i elementami świetlnymi, co doskonale współgra z filozofią marki i proponowanymi klientom stylizacjami. Nowy salon oraz prezentowane w nim kolekcje, odzwierciedlają młodego, swobodnego i dynamicznego ducha Pull&Bear.

Tatuum to marka, która od ponad 25 lat istnieje na rynku. Królują w niej klasyczne kroje i naturalne materiały. Prym wiedzie len, ale znajdziemy tam także modele z wiskozy i bawełny. Kolekcja idealnie pasuje do wystroju nowo otwartego sklepu, który w elementach wykończeniowych wykorzystuje paletę barw ziemi. Dzięki temu doświadczenie zakupowe kojarzy się ze spokojem i przyjemnością.

Na uwagę zasługuje tu też specjalnie zaaranżowana przestrzeń wypoczynkowa, która służy również jako miejsce spotkań i warsztatów organizowanych przez markę.

Słodkie przekąski w przestrzeni Westfield Mokotów

Bob Snail w Westfield Mokotów

Podczas udanych zakupów każdy może mieć ochotę na coś słodkiego. Westfield Mokotów jest na to przygotowane! Ci, którzy preferują zdrowe przekąski, wykonane z prawdziwych owoców, bez dodatku cukru, barwników i konserwantów, na pewno ucieszą się na wieść o otwarciu punktu Bob Snail. Niezwykle kolorowa przestrzeń sklepu zlokalizowanego na parterze wypełniona jest słodyczami zrobionymi z naturalnych składników, w różnych kształtach i formach, dlatego ciągle można próbować tu czegoś nowego. Żelki, ciastka, pianki, cukierki czy gumy o różnych smakach czekają również w nowym sklepie Candy Cat na parterze centrum handlowego.



