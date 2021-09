Bohaterowie Marvela na stacjach Circle K

Kultowe komiksy Marvela i oparte na nich filmy pełne akcji obfitują w przygody superbohaterów takich jak Spider-Man, Ironman, Kapitan Ameryka, Kapitan Marvel, Czarna Wdowa i wielu innych. W ostatnim czasie bohaterskie postawy były domeną nie tylko superbohaterów. W pandemii każdy z nas mógł być bohaterem dla swoch bliskich lub dla lokalnej społeczności, a dla Circle K bohaterami byli pracownicy, którzy każdego dnia pomagali klientom, aby ich dzień mógł być nieco łatwiejszy. Doświadczenia związane z pandemią wpłynęły na wybór tegorocznej akcji promocyjnej, teraz bohaterowie codzienności i superbohaterowie mogą połączyć siły na stacjach Circle K.

Aby zdobyć saszetki z tarczami do gry Shieldz i znaczki, należy w okresie od 8 września do 17 listopada (lub do wyczerpania zapasów) zatankować na stacjach Circle K minimum 20 litrów paliwa miles®, milesPLUS® lub SupraGas® lub zrobić zakupy w sklepie bądź skorzystać z myjni za co najmniej 10 złotych. Osoby, które chcą zdobyć dwie tarcze i dwa znaczki mogą zatankować i skorzystać z oferty sklepu lub umyć samochód w trakcie jednej wizyty na stacji. Każda osoba, która uzbiera 6 znaczków może zakupić maskotkę lub kubek z limitowanej edycji w promocyjnej cenie z rabatem do 67%. Dla klientów należących do Circle K Extra oferta dostępna jest już po uzbieraniu 5 znaczków. Szczegóły promocji i jej regulamin można znaleźć na stronie Circle K lub porozmawiać o niej z chatbotem na profilu Facebook marki.

Nowa akcja kolekcjonerska Circle K będzie miała wsparcie medialne w postaci spotu reklamowego w telewizji i radio oraz działań digital, z mocnym naciskiem na social media, kampania ruszy 15 września.