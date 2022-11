BOSS w nowym koncepcie otworzył się w Atrium Promenada w Warszawie

BOSS zdążył już wypracować sobie renomę u polskiego konsumenta. Pre BOSSed to zupełnie nowy koncept aranżacji sklepu, powstały w ramach strategii rozwoju firmy „CLAIM 5”, mającej przyczynić się m.in. do wzmocnienia wizerunku marki jako lifestyle’owej. Po Rzymie, Frankfurcie czy Konstancji przyszedł czas na Warszawę. Jest to pierwszy salon w koncepcie Pre BOSSed w tym mieście. Klienci zlokalizowanej na warszawskiej Pradze galerii Promenada mają do dyspozycji nowoczesną, elegancką przestrzeń, w której dominuje camel, czerń i biel. W asortymencie znalazły się: odzież męska, dodatki, obuwie oraz perfumy.