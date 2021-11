Brak maseczki. Co mogą zrobić galerie handlowe?

- W naszej opinii powinny zostać podjęte bardziej zdecydowane działania i powinna zostać zwiększona liczba oraz częstotliwość patroli policji na terenach centrów handlowych. Centra ściśle współpracują ze służbami policji i sanepidu, jeśli pojawią się w obiekcie. Ochrona może upominać, przypominać, rozdawać maseczki osobom, które ich nie mają. I to się dzieje - podkreśla Krzysztof Poznański.

Centra handlowe rozdają maseczki

W odpowiedzi na prośbę Ministra Zdrowia przedstawiciele PRCH zadeklarowali, że zaapelują do całej branży centrów handlowych – wynajmujących i najemców – o jeszcze bliższą współpracę z policją i sanepidem podczas kontrolowania obowiązku noszenia maseczek w obiektach oraz uruchomienie dodatkowych działań w postaci personelu przypominającego klientom przy wejściach o maseczkach, a także e rozdawanie bezpłatnych maseczek dla osób, które ich nie posiadają.

- I to się stało. Przekazaliśmy też apele do innych organizacji branżowych. Centra bardzo angażują się w przestrzeganie zasad, otrzymujemy wiele dowodów tych działań. Nie mamy jednak możliwości zwiększenia liczby kontroli i patroli policyjnych, czego bardzo oczekujemy - mówi dyrektor PRCH.

Branża nie chce lockdownu

Priorytetem branży centrów handlowych jest podejmowanie wszelkich działań, mających na celu niedopuszczenie do kolejnych lockdownów.

- Od początku pandemii branża intensywnie włączyła się w działania zmierzające do zapobiegania zakażeniom i właściciele centrów zainwestowali ogromne sumy w zapewnienie ochrony sanitarnej, środków do dezynfekcji, edukację w dziedzinie ddm (dystans, dezynfekcja, maseczka). Centra dostosowują się do wszystkich obostrzeń i zasad. Na ich terenie umieszczone są materiały informacyjne, z głośników emitowane komunikaty. Przez cały okres pandemii właściciele galerii skrupulatnie monitorują liczbę osób przebywających jednocześnie w centrum i pilnują przestrzegania obowiązujących limitów. Przy każdym wejściu do centrum oraz w wielu innych miejscach znajdują się dyspensery z płynem dezynfekującym. Wzmocniono jeszcze udział ochrony. Centra są przygotowane do świątecznego sezonu. W grudniu zaplanowane są 2 niedziele handlowe, co oznacza lepsze rozłożenie liczby odwiedzających w centrach i wynikające z tego większe bezpieczeństwo. Wielokrotnie apelowaliśmy do władz o powrót niedziel handlowych, co w pandemii pozwoliłoby na rozluźnienie zagęszczenia ludzi w ciągu tygodnia - wyjaśnia Krzysztof Poznański.