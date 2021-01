Branża fitness dołącza do gastronomii. Zamierza otworzyć się 1 lutego

Kluby fitness, siłownie i baseny zrzeszone w Polskiej Federacji Fitness ogłosiły zamiar otwarcia swoich placówek w dniu 1 lutego. Kluby będą działać w reżimie sanitarnym. Przedstawiciele PFF zapewniają, że udzielą wsparcia wszystkim klubom, które będą zamierzały dołączyć do akcji.

- Nadszedł ten dzień, kiedy po wielotygodniowych analizach, szacowaniu ryzyka, weryfikacji kilkunastu opinii prawnych… 01.02.2021 #OTWIERAMY branżę fitness – bez względu na decyzję rządu w kwestii dalszych obostrzeń – czytamy na profilu Facebookowym PFF.

Przedstawiciele PFF tłumaczą, że przed otwarciem potrzebne są odpowiednie przygotowania klubów do podjęcia działalności (np. skompletowanie składu pracowników na nowo bądź w znacznej części, przygotowania prawne, sanitarne). Stąd data otwarcia zaplanowana jest za kilkanaście dni.

- Wszystkim, którzy będą chcieli dołączyć do akcji otwierania swoich klubów, postaramy się zapewnić wszelkie wsparcie zarówno od strony prawnej, merytorycznej jak i „papierologicznej” – zapewnia PFF i jednocześnie przekazuje poszczególne wytyczne oraz informacje, na podstawie których branża powinna wrócić do gry.

Rekomendowany przez PFF reżim sanitarny to:

- 1 os. / 12m2 (lekko podwyższony względem strefy czerwonej przed lockdownem)

- Odstęp między pracownikami oraz ćwiczącymi 1,5 m.

- Dezynfekcja rąk przed wejściem do klubu oraz po wyjściu z klubu.

- Dezynfekcja szafek przez klubowiczów po każdym użyciu.

- Rekomendowane wyłączenie co drugiego pionu szafek w szatni celem uniknięcia zagęszczenia ruchu.

- Zalecany (w miarę możliwości) pomiar temperatury klubowiczów przed wejściem do klubu.

- Obowiązkowe maseczki wśród pracowników oraz klientów (w przypadku klientów - wyjątkiem będzie realizowanie treningu).

PFF zorganizowała także wsparcie prawne we wszystkich regionach w Polsce w zakresie. Dotyczy ono takich sytuacji jak: kontrola przez Policję oraz Sanepid, przekroczenie uprawnień przez osoby dokonujące kontroli klubu oraz skierowanie pozwu w trybie cywilnym bezpośrednio przeciwko danej osobie kontrolującej dany obiekt, a także postępowanie administracyjne w przypadku prób nałożenia kary przez Sanepid.

- Dołączenie do akcji #VetoBranżyFitness #otwieraMY mającej na celu otwarcie branży fitness niezależnie od dalszych decyzji rządu, jest dobrowolne. Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z ew. kontrolami, próbami pociągania do odpowiedzialności z tytułu kar administracyjnych itp. Ostateczna odpowiedzialność zawsze spoczywa na przedsiębiorcy - tak jak w biznesie. Decyzja o otwarciu obiektu powinna być oparta o finalną analizę zysków i strat. Faktem jednak jest, że nie mamy co liczyć na szybkie otwarcie ze strony rządu, zatem jeśli chcemy działać, to musimy otworzyć się Sami. Czemu data 01.02.2021, a nie np. 18.01.2021 ? Jest to czas na przygotowanie oraz przeszkolenie pracowników w kwestii wszelkich zasad postępowania podczas kontroli, znajomości dokumentów oraz przepisów. Jest to również czas na przygotowanie oznaczeń sanitarnych oraz całego obiektu do opisanego wcześniej rekomendowanego reżimu sanitarnego – czytamy w informacji PFF na stronie Facebooka.