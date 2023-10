Branża odzieżowa ma poważne kłopoty. Mnożą się zwolnienia grupowe

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku informacja o zwolnieniach grupowych w firmie Kastor napłynęła we wrześniu. Producent koszul męskich i konfekcji damskiej znajduje się w likwidacji. Zwolnienia dotyczą 64 osób, które jeszcze nie straciły pracy, ale stracą ją w najbliższych tygodniach – donosi lodz.wyborcza.pl.

We wrześniu z pracą pożegnało się 13 osób zatrudnionych w spółce Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli. Producent skarpet jest w restrukturyzacji. Zwolnienia grupowe prowadzi już od dłuższego czasu. To kolejny dowód na to, że branża odzieżowa ma kłopoty. Walczy m.in. ze skutkami zmian klimatu, czego efektem jest malejący popyt na odzież jesienną. O pilną pomoc za pośrednictwem redakcji DlaHandlu.pl proszą inni producenci.

- W branży odzieżowej trwa zastój. Jest to związane z wysokimi temperaturami. Odzież na jesień zaczynamy sprzedawać już w połowie sierpnia, tymczasem w tym roku w ogóle nie realizujemy sprzedaży. Przewiduje się wysokie temperatury do listopada, co naprawdę byłoby potężną klęską dla naszej branży. Dlatego prosimy rząd o pomoc w systemie pilnym, natychmiastowym, związaną z błyskawicznym wsparciem naszych firm, abyśmy mogli dalej normalnie funkcjonować, tworzyć, pracować, płacić pensje swoim pracowników, żeby nasze fabryki się nie zatrzymały firm z branży odzieżowej. Producenci przeglądają rachunki i wybierają te, które są w stanie zapłacić, natomiast pozostałe opłaty wstrzymują – mówi portalowi DlaHandlu.pl Paweł Pawlak, właściciel firmy Adika Collection.