Branżowy gigant wierzy w konopie. Produkty Sanity Group w Polsce

CMK rozpoczyna współpracę strategiczną z europejskim gigantem konopnym

CMK i Sanity Group będą wspierać wzajemnie swoje działania na rzecz zwiększania świadomości polskich lekarzy i pacjentów na temat korzyści płynących z wykorzystywania marihuany medycznej. CMK Pharma, spółka z grupy CMK, zajmie się ponadto rejestracją i sprzedażą na polskim rynku ośmiu kluczowych leków produkowanych przez niemiecką firmę. Ich wprowadzenie do sprzedaży planowane jest w przyszłym roku.

- CMK ma bardzo zmotywowany i dynamicznie działający zespół, a perspektywy rozwoju polskiego rynku marihuany medycznej są bardzo dobre. Powierzenie nam nie tylko dystrybucji, ale też pełnej odpowiedzialności za kluczowe produkty, jest dowodem zaufania Sanity Group dla naszej wiedzy i doświadczenia. Jesteśmy przekonani, że współpraca istotnie wzmocni całą Grupę CMK oraz przyczyni się do zdobycia przez nasze spółki pozycji liderów w swoich segmentach rynku - mówi Rafał Szabłowski, członek zarządu odpowiedzialny za rozwój CMK Pharma.

Sainty Group - co to za spółka

Sanity Group jest jednym z największych graczy globalnego rynku konopnego. W 2021 r. spółka pozyskała 37,5 mln USD finansowania od British American Tobacco, co było najwyższą rundą otrzymaną w Europie przez podmiot działający w tej branży. Wcześniej zainwestował w nią także Casa Verde Capital, jeden z najbardziej znanych funduszy konopnych na świecie należący m.in. do znanego rapera Snoop Dogga. Łącznie Sanity Group pozyskała dotychczas prawie 120 mln USD od inwestorów. Niemiecki gigant prowadzi konsekwentną ekspansję na nowe rynki.

- W Polsce zdecydowaliśmy się na współpracę z CMK. Przekonała nas do tego ich dogłębna znajomość polskich regulacji i świetna strategia dotarcia do rynku w połączeniu z ogromną wiarą w potencjał produktu, jakim jest wysokiej jakości marihuana medyczna - komentuje Thimo V. Schmitt-Lord MBE, dyrektor ds. rozwoju rynków zagranicznych w Sanity Group.

Grupa CMK prowadzi działalność od 2021 r. i szybko stała się wiodącym podmiotem w zakresie usług leczniczych z wykorzystaniem terapii marihuaną medyczną. Od początku stawia na wysokiej klasy specjalistów, którzy niosą pomoc w takich obszarach jak np. leczenie bólu, zaburzenia neurologiczne i psychiczne, a także choroby ginekologiczne. Terapia opiera się wyłącznie na rzetelnych dowodach naukowych oraz aktualnym stanie wiedzy medycznej i jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pacjentów. CMK oferuje tele-video porady, które w przeciwieństwie do świadczeń wielu innych podmiotów, przeprowadzane są realnie przez lekarza w oparciu o rozpoznanie i potrzeby medyczne. Takie podejście zapewnia pełny komfort, rzetelną informację oraz wsparcie pacjentów na każdym etapie terapii. Jednym z kluczowych inwestorów CMK jest fundusz Tar Heel Capital Pathfinder, który wspiera rozwój spółek z grupy od momentu jej wejścia na rynek.

- Współpraca z Sanity Group to kolejny kamień milowy w rozwoju CMK i całego polskiego rynku marihuany medycznej. Dostrzegamy potencjał na zwiększenie dostępności leków dla pacjentów, którzy nie mogą pozwolić sobie na przerwy w terapii. Zróżnicowane portfolio produktowe Sanity pomoże lekarzom jeszcze skuteczniej wdrażać zindywidualizowaną terapię medyczną dopasowaną do potrzeb pacjentów. Widzimy też wiele innych możliwych efektów synergicznych - podkreśla Kamil Sabatowski, venture builder z funduszu Tar Heel Capital Pathfinder i przewodniczący rady nadzorczej CMK.

Dane brytyjskiej firmy Prohibition Partners zajmującej się monitorowaniem i analizą rynku konopnego pokazują, że w ubiegłym roku w Polsce ponad 9 tysięcy pacjentów zdecydowało się na terapię marihuaną leczniczą - to ok. 130 proc. więcej niż w 2020 r. Analitycy firmy przewidują, że w 2023 r. z medycznej marihuany w Europie może korzystać nawet 500 tysięcy osób, co wynika m.in. z rosnącej liczby krajów legalizujących marihuanę leczniczą.

Analitycy Statista prognozują, że przychody na rynku konopi indyjskich (wykorzystywanych zarówno rekreacyjnie, jak i leczniczo) osiągną wartość 51,28 mld USD w 2023 r.