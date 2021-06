Bricoman wyszkoli klientów z budowy domów energooszczędnych

fot. Bricoman chce szkolić klientów

Bricoman Polska, należąca do międzynarodowej grupy ADEO sieć sklepów oferująca materiały budowlane i remontowe uruchomiła platformę szkoleniową Akadomia (akadomia.bricoman.pl). Docelowo na platformie dostępne będą zróżnicowane szkolenia online oraz stacjonarne oferowane zarówno przez samą sieć, jak i dostawców Bricomana.

Akadomia oferuje dla klientów szkolenia online w formie webinarów pod hasłem „Energooszczędny Dom”. Planowane są między innymi szkolenia dotyczące: pomp ciepła, fotowoltaiki, stolarki otworowej i wełny szklanej. Wraz z możliwością organizowania większych spotkań stacjonarnych Bricoman zaproponuje klientom szkolenia także w tym formacie. Będą się one odbywały w sklepach Bricomana oraz u dostawców, często bezpośrednio w ich fabrykach.

Akadomia zbudowana jest z trzech sekcji tematycznych: webinarów, szkoleń tradycyjnych oraz szkoleń video. Pierwsze dwie sekcje dostępne są wyłącznie po zalogowaniu dla firm zarejestrowanych w programie VIP. Dostęp do szkoleń video w formie filmów instruktażowych, jest możliwy dla wszystkich klientów Bricomana. W tej chwili można tam znaleźć ponad 80 pozycji o zróżnicowanej tematyce. Pozwalają one fachowcom pogłębić swoją wiedzę i nabyć nowe umiejętności o produktach i ich zastosowaniu oraz nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

Baza dostępnych szkoleń będzie na bieżąco poszerzana. Portal szkoleniowy w docelowej formule będzie oferował również szkolenia certyfikowane i pozwalające nabyć określone uprawnienia np. elektryczne. Część z tych szkoleń będzie miała charakter odpłatny.

Przeczytaj także: Jula angażuje się w projekt Męska Szopa



Akadomia została zaprojektowana także z myślą o pracownikach Bricomana. Platforma posłuży podnoszeniu kwalifikacji pracowników sklepów i centrali w zakresie szerokiej gamy szkoleń fachowych poświęconych budownictwu oraz specjalistycznych związanych z obsługą klienta, szkoleniami BHP, zasadom compliance i innymi kwestiami pracowniczymi.