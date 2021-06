Bricoman z usługą dostawy dużych gabarytów na budowę także w weekend

fot. Bricoman będzie dowoził zamówione materiały na budowę

Bricoman rozpoczął realizowanie własnej usługi transportu ciężkich materiałów budowlanych wraz z rozładunkiem (HDS). Dzięki uzyskaniu przez sieć licencji przewoźnika drogowego klienci będą mogli liczyć na większą nowe terminy dostarczenia towaru i korzystniejsze warunki cenowe.

„Własny transport HDS pozwoli nam w pełni zaspokoić oczekiwania klientów i w wielu przypadkach wliczyć koszty transportu w cenę sprzedaży produktów lub uczynić transport HDS usługą nieodpłatną. Zmiana w zakresie transportu HDS spowoduje, że towar będzie docierał na budowę dokładnie wtedy kiedy jest klientowi potrzebny”, mówi Paweł Fitacz, dyrektor sklepu w Jaworznie, który jako pierwszy w sieci Bricoman rozpoczął oferowanie własnej usługi HDS.

Uniezależnienie się przez Bricomana od zewnętrznego przewoźnika dodatkowo umożliwia dostawę towaru również w relatywnie trudno dostępnych miejscach budowy, czy na drogach nieutwardzonych, dzięki specyfikacji pojazdu przeznaczonego do transportu. Parametry techniczne własnego transportu HDS pozwalają także na rozładunek ciężkich materiałów budowlanych we wskazane przez klienta miejsce, w tym bardzo blisko miejsca docelowego użycia np. na pierwszą kondygnację budynku. Własny transport HDS Bricomana jest realizowany nie tylko w standardowych godzinach pracy tradycyjnych przewoźników, ale również, co do tej pory nie było dostępne na polskim rynku, w weekendy i godziny popołudniowe.

Po okresie próbnym i po tym w jaki sposób klienci ocenią wdrożoną w sklepie w Jaworznie usługę, Bricoman podejmie decyzje związane z jej rozszerzeniem na pozostałe sklepy, w których obecnie transport HDS jest realizowany we współpracy z zewnętrznym przewoźnikiem.