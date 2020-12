Bricomarché chce mieć Bricomaty przy każdym sklepie

fot. materiały prasowe

Obecnie na polskim rynku działają 24 Bricomaty, a celem sieci Bricomarché jest, by do końca przyszłego roku były one obecne obok każdego supermarketu.

Najpopularniejszymi formami odbioru zakupów online są: boksy (69 proc.) i dostawa kurierska (67 proc.) – wynika z badania „Zwyczaje remontowe Polaków. Czy produkty do remontu i wykończenia wnętrz kupujemy online?” przeprowadzonego na zlecenie sieci Bricomarché. Z kolei w przypadku produktów do remontu i wyposażenia wnętrz kupionych w Internecie, wyraźnie widoczne jest większe zainteresowanie odbiorem za pośrednictwem kuriera – 68 proc. – niż w specjalnych boksach – 20 proc. Niszę i potencjał w tym obszarze dostrzegła sieć Bricomarché z produktami do domu i ogrodu, która od ubiegłego roku rozwija ofertę Bricomatów. Są to specjalne automaty zlokalizowane przed sklepami, w których można odebrać także wielkogabarytowe przesyłki w systemie 24/7. Obecnie na polskim rynku są dostępne 24 Bricomaty, a celem sieci jest, by do końca przyszłego roku były one obecne obok każdego supermarketu Bricomarché.

Zazwyczaj wiek kupujących nie ma wpływu na najchętniej wybieraną przez nich formę dostawy zamówień internetowych. Istotną różnicę widać natomiast w przypadku odbioru zakupów w specjalnych boksach. Badanie pokazało wyraźny spadek odsetka osób deklarujących wybór tej formy dostawy wśród przedstawicieli starszych segmentów wiekowych. Specjalne automaty jako preferowany sposób odbioru zamówień wskazało 77 proc. osób od 25. do 34. roku życia i 55 proc. osób powyżej 60. roku życia. Patrząc na wszystkie grupy wiekowe, to rozwiązanie z zakresu click&collect wybiera 69 proc. Polaków.

Na duże zainteresowanie specjalnymi boksami podczas zakupów internetowych odpowiedziała sieć Bricomarché. Jest to pierwsza sieć w branży sklepów DIY, która wprowadziła to rozwiązanie umożliwiające klientom odbiór zakupionych produktów. Dzięki Bricomatom można odebrać towary o dużych gabarytach, takie jak np. drzwi czy płyty OSB w dowolnym momencie. Jest to znaczne ułatwienie, ponieważ część klientów potrzebuje konkretnego towaru poza godzinami funkcjonowania sklepu, np. wcześnie rano lub w niedziele. Bricomaty działają w systemie 24/7. Zdaniem większości badanych są one atrakcyjną opcją odbioru zamówień – uważa tak blisko 80 proc. ankietowanych.

– Bricomaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów, dlatego udoskonalamy to rozwiązanie, aby jak najlepiej spełniało oczekiwania kupujących. Zmieniamy i optymalizujemy układ boksów, żeby dopasować je do potrzeb klientów. Ponadto przygotowaliśmy dodatkowe niestandardowe moduły dla sklepów, w których ta forma odbioru jest szczególnie popularna – mówi dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, Dyrektor Generalna sieci Bricomarché w Polsce i dodaje – Naszym celem jest zamontowanie automatów do odbioru zamówień w kolejnych lokalizacjach, tak aby na koniec 2020 roku było ich łącznie ponad 50. Finalnie dążymy do tego, aby Bricomaty działały przy wszystkich sklepach sieci do końca 2021 roku.