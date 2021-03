Bricomarché chce zmienić wizerunek. Nowa misja, claim i platforma komunikacji

Bricomarché z nową misją, claimem i platformą komunikacji marki, fot. materiały prasowe

„Dom to nasza wspólna pasja” – tak brzmi nowa misja sieci Bricomarché. Zmienił się także claim – „Z pasją do domu i ogrodu”. Poszerzyło się również grono ambasadorów marki – do Dominika Strzelca i Wieśka Skiby dołączyła Kasia Ogórek, autorka bloga DIY w Polsce. Szeroko zasięgowe działania komunikacyjne marki rozpoczęły się 17 marca br.

– Początek 2021 roku rozpoczynamy inauguracją nowej platformy marki, która obejmuje nie tylko komunikację, ale także politykę asortymentową, cenową i koncept sklepu. Dzięki temu chcemy dotrzeć do nowych segmentów klientów, którzy chętnie sięgają po produkty lepszej jakości czy nowoczesne wzornictwo – komentuje dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor generalna sieci Bricomarché w Polsce – Szeroko zasięgowa komunikacja rozpoczęła się 17 marca. Nasz logotyp wraz z nowym claimem „Z pasją do domu i ogrodu” był wykorzystany np. już od pierwszej gazetki promocyjnej w tym roku.

Nowa komunikacja marki będzie realizowana wielotorowo. Kampania reklamowa będzie dostępna w telewizji, radiu oraz online. We wszystkich ogólnopolskich stacjach telewizyjnych zostaną zaprezentowane spoty wizerunkowo-produktowe. Z kolei online, komunikacja będzie prowadzona zarówno na firmowych kontach Bricomarché w serwisach Facebook, Instagram i Youtube, jak i w formie reklam w social mediach oraz na portalach czy platformach VOD.

Sieć udostępni poradnikowe nagrania wideo tworzone we współpracy z ambasadorami.