Bricomarché rozwija sieć na Podkarpaciu. Kolbuszowa Dolna to kolejny punkt na mapie sklepów

Bricomarché w Kolbuszowej Dolnej to wielkopowierzchniowy sklep, który powstaje w sąsiedztwie budynku dawnego Tesco. Prace rozpoczęły się w marcu 2022 roku, a oficjalne otwarcie sklepu nastąpi 22 lutego o godz. 8 rano – informuje korsokolbuszowskie.pl.

Bricomarché ma już kilka sklepów na Podkarpaciu, m.in. w Dębicy, Mielcu, Nisku, Sanoku. Sieć marketów z wyposażeniem do domu i ogrodu zajmuje się sprzedażą materiałów do budowania i remontu, mebli i dodatków do aranżacji wnętrz oraz artykułów architektury ogrodowej. Asortyment sezonowy to m.in. meble ogrodowe na lato, artykuły do upraw na wiosnę, znicze na jesień czy materiały opałowe na zimę.

Bricomarché jest częścią Grupy Muszkieterów, która w Polsce zrzesza ponad 280 niezależnych przedsiębiorców zarządzających łącznie prawie 400 sklepami Bricomarché i Intermarché.