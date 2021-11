Bricomarché z supermarketem w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sklep będzie czynny w niedziele

Sieć Bricomarché otwiera kolejny sklep w Polsce. Dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oznacza to dostęp do 35 tys. produktów do domu i ogrodu oraz 30 nowych miejsc pracy.