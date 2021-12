Burberry w przystępnej cenie? Luksus z drugiej ręki

Konsumenci mogą wypożyczyć odzież i dodatki na cztery, siedem, dziesięć lub czternaście dni, po czym mogą wybrać opcję zakupu lub zwrotu towaru. - Co ciekawe, około połowa decyduje się w końcu na to, by go zatrzymać - twierdzi My Cabinet HQ. Tygodniowe ceny wynajmu wahają się od 41 do 170 funtów (około 50 do 200 euro). Nie jest to niska cena, chyba że mamy świadomość, że typowy trencz Burberry może kosztować nawet 2000 euro.

Usługa wynajmu jest obecnie dostępna tylko w Wielkiej Brytanii, ale klienci w pozostałej części Europy mogą kupować przedmioty używane. W przeciwieństwie do platform konsumenckich, takich jak Vinted, odzież ta pochodzi głównie bezpośrednio od Burberry. Niektóre przedmioty pochodzą od tak zwanych klientów VIP. Ceny za towary z drugiej ręki zaczynają się od 111 funtów za akcesoria do 750 funtów za kultowe trencze.