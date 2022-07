Butik UDO w CH 3 Stawy i Złotych Tarasach. Kolejne w planach

Butik UDO second hand w nowym koncepcie marki Ubrania Do Oddania dołączył do grona najemców centrum handlowego 3 Stawy. W lipcu Ubrania do Oddania uruchomiły butik z rzeczami z drugiej ręki w Złotych Tarasach w Warszawie, a w połowie lipca kolejny pojawi się w Galerii Młociny w Warszawie.