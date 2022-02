Butik z odzieżą używaną w centrum handlowym Wroclavia

Można tu nie tylko zrobić zakupy, ale także oddać ubrania na cele charytatywne.

Unikalna formuła butiku jest efektem współpracy Unibail-Rodamco-Westfield, właściciela Wroclavii oraz marki UbraniaDoOddania.pl, która od kilku lat promuje odpowiedzialną, cyrkularną modę, dodatkowo łącząc to z aspektem charytatywnym. Każdy kilogram oddanych przez darczyńców ubrań, to jedna złotówka dla potrzebujących. W ciągu trzech lat UDO przekazało przeszło 750 tys. zł do 150 organizacji i uratowały przed zmarnowaniem 750 ton niepotrzebnych ubrań.

Cyrkularny Butik zlokalizowany jest na 1 piętrze Wroclavii. Zajmuje lokal o powierzchni 160 m2, a zgodnie z konceptem marki, meble i całe wyposażenie – lady, oświetlenie, ozdoby, również pochodzą z obiegu zamkniętego. To pierwsze takie miejsce we Wrocławiu, które oferuje klientom starannie wyselekcjonowaną używaną odzież w bardzo dobrym stanie, zebraną na polskim rynku.