Butlers, DM, Less.store zadebiutują na rynku

W pierwszym kwartale 2022 roku do użytkowania oddane zostało zaledwie 30 tys. mkw. powierzchni handlowej. Liczba ta obejmuje trzy nowe obiekty i jedną rozbudowę centrum handlowego.

Ponad 65% obiektów będących w budowie to parki handlowe.

Ponad 55% budowanej obecnie powierzchni handlowej zostanie dostarczone na rynki mniejszych miast o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców.

Średnia odwiedzalność w centrach i parkach handlowych w marcu 2022 osiągnęła średni poziom 372 tys. konksumentów na obiekt handlowy, co stanowi 4-proc. spadek w porównaniu do 2019 roku. Spadek odwiedzalności w zeszłym roku był jednak głębszy.



Nowe marki w Polsce

W pierwszym kwartale 2022 roku na polskim rynku debiutowały dwie nowe marki: Philipp Plein – która swój monobrandowy butik otworzyła w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży – oraz Snipes, niemiecka sieć obuwnicza i odzieżowa streetwear. Wspomniana marka pod koniec 2021 roku przejęła spółkę Distance S.A. i jej sieć sprzedaży, która liczy 31 sklepów.

W bieżącym roku przewidywane są kolejne debiuty, m.in. marek Butlers, DM, czy Less.store.

Niski bilans nowej powierzchni handlowej

Zaledwie 30 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej zostało oddane do użytku w pierwszym kwartale 2022 roku. Niski bilans wynika z zarówno z bardzo wysokiej podaży, którą zakończony został czwarty kwartał 2021 roku, jak i z opóźnień budowy poszczególnych obiektów.

Wymieniona liczba mkw. obejmuje trzy obiekty i rozbudowę jednego centrum handlowego, które zlokalizowane są w Kołobrzegu, Warce, Sierpcu i Tychach. Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce przekroczyła 15,5 mln mkw.

350 tys. mkw. w budowie

Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku zarejestrowano 350 tys. mkw. w budowie z terminem otwarcia zaplanowanym na lata 2022-2023. Nowa powierzchnia handlowa zlokalizowana będzie w 25 obiektach, z których 12 zostanie rozbudowanych, a 3 będą przebudowane. Wśród największych obiektów będących aktualnie w budowie są: centrum handlowe Atut Ruczaj w Krakowie, które powiększone zostanie o 25 tys. mkw., Galeria Bawełnianka w Bełchatowie, druga faza kompleksu handlowego Karuzela w Kołobrzegu oraz park handlowy DOR Plaza w Częstochowie.

- Ponad 55% budowanej obecnie powierzchni handlowej zostanie dostarczone na rynki mniejszych miast o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców. W dalszym ciągu będziemy też obserwować proces uzupełniania istniejącej podaży mniejszymi centrami codziennych zakupów oraz małymi parkami handlowymi. Ponad 65% obiektów będących w budowie to parki handlowe; szacujemy, że w najbliższych latach powstanie lub zostanie rozbudowanych 30 takich obiektów – komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz, Associate Director, Cushman & Wakefield.

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym i w marcu 2022 roku wzrosła odpowiednio o 8,1% i 9,6% w porównaniu do lutego i marca 2021 roku. Warty podkreślenia jest marcowy wysoki wzrost sprzedaży detalicznej ze względu na fakt, że bazą porównawczą jest wysoki – ponad 15-procentowy wzrost odnotowany w marcu 2021 roku. W tym samym miesiącu bieżącego roku największy wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z marcem 2021 r. odnotowały podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą i obuwiem (o 42%), sklepy z farmaceutykami, kosmetykami i sprzętem ortopedycznym (16%), punkty sprzedaży paliw (15,5%) oraz sklepy oferujące prasę, książki i sklepy specjalistyczne (7,3%).

Popularność zakupów przez Internet nie spada

Sprzedaż internetowa osiągnęła znaczny wzrost w czasach pandemii – w okresie zakazu handlu udział tej formy sprzedaży sięgał 11%, powracając do średniego poziomu ok. 8% w trakcie znoszenia obostrzeń. Od listopada ubiegłego roku zauważalny jest wzrost sprzedaży internetowej do średniego poziomu ok. 10%, który utrzymywał się także w pierwszym kwartale 2022 roku.

W porównaniu do Wielkiej Brytanii – najbardziej rozwiniętego rynku sprzedaży przez Internet w Europie – Polska osiąga wartości rejestrowane tam w 2013 roku. Zauważyć natomiast należy, że dystans do nadrobienia jest zróżnicowany w zależności od kategorii produktowej. Najbardziej dojrzały pod względem udziału jest rynek modowy ze średnim udziałem sprzedaży online w ciągu ostatnich 12 miesięcy na poziomie ponad 25%, będący zaledwie o 2,5 pp. niższy od poziomów odnotowanych na rynku brytyjskim. Największa różnica między polskim a brytyjskim rynkiem, wynosząca prawie 10 pp., zarejestrowana jest w kategorii artykułów spożywczych. Udział wartości żywności, napojów i wyrobów tytoniowych kupowanych w sieci nie przekracza 1% – mówi Beata Kokeli, Partner, Head of Retail Agency Poland, Cushman & Wakefield.

Odwiedzalność w dużych centrach handlowych

Na koniec czwartego kwartału 2022 roku zarejestrowano średni poziom 372 tys. odwiedzających na obiekt handlowy. Liczba ta stanowi 4-proc. spadek w porównaniu do 2019 roku. Należy jednak podkreślić, że spadek odwiedzalności w zeszłym roku był głębszy i wynosił średnio 32%.

Poziom frekwencji konsumentów w centrach handlowych w styczniu i lutym br. nie był zadowalający, jednak w marcu 2022 zarejestrowano silne odbicie i powrót klientów. Szczególnie wysoki poziom odwiedzalności odnotowano w dużych (liczących od 40-60 tys. mkw.) i bardzo dużych (liczących pow. 60 tys. mkw.) centra handlowe, które w marcu 2022 odwiedziło odpowiednio o 2% i 3% więcej klientów niż w 2019 roku przed pandemią.

Wartość obrotów

Z danych o obrotach w centrach handlowych wynika, że poziom sprzedaży w lutym 2022 roku był wyższy o 2% niż w roku ubiegłym; jednocześnie o 4% niższy niż w analogicznym miesiącu 2019 roku. Średni poziom sprzedaży w marcu 2022 wyniósł prawie 670 PLN netto na mkw. powierzchni GLA. Biorąc pod uwagę polepszający się wskaźnik odwiedzialności, można spodziewać się poprawy wyników sprzedaży w kolejnych miesiącach. W dłuższej perspektywie jednak, ogólnie pogarszająca się koniunktura gospodarcza oraz rosnąca inflacja, zmniejszająca zasobność portfela polskiego konsumenta, może negatywnie wpłynąć na poziom osiąganych przez najemców obrotów.