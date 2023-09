Byli bliscy bankructwa, po latach mają 1900 sklepów, z czego 100 w Polsce

Sieć Maxi Zoo, która rozwija się w Polsce od 2012 roku i uruchomiła w sierpniu br. 100. placówkę, planuje w kolejnych latach otwieranie ok. 30 placówek rocznie. Do tego ok. 15 lokalizacji rocznie będzie przechodziło remodeling, by oferować wszystkie nowe usługi w bardziej przyjaznym wydaniu, czyli formacie 3.0. W ten sposób sieć zamierza w 2027 roku dysponować w Polsce bazą 220 placówek, które razem ze sklepem online będą generowały ok. 1 mld zł sprzedaży. Ale początki nie zwiastowały sukcesu.