Były prezes wraca do Pepco. Jest też nowy dyrektor finansowy

Andy Bond, były prezes Pepco Group, po WZA powróci do Grupy na stanowisko przewodniczącego rady dyrektorów.

Neil Galloway w kwietniu 2023 r. dołączy do Pepco Group jako dyrektor finansowy (CFO), przechodząc z firmy IWG plc.

Rada dyrektorów podczas WZA spółki zaplanowanego na 2 lutego 2023 r zaproponuje powołanie Andy'ego Bonda – który był prezesem Pepco Group i wprowadził firmę na Giełdę Papierów Wartościowych – na stanowisko przewodniczącego rady dyrektorów. Richard Burrows, który dołączył do grona rady w maju 2021 r. w momencie przeprowadzenia IPO spółki, ustąpi z po WZA.

Kim jest Andy Bond

Andy Bond w marcu 2022 r. zrezygnował z pełnienia funkcji kierowniczych oraz z członkostwa w zarządzie Pepco Group z powodu problemów zdrowotnych, które obecnie całkowicie ustąpiły. Wcześniej przepracował on w ramach Grupy dziesięć intensywnych i udanych zawodowo lat, m. in. wprowadził firmę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kim jest Neil Galloway

Neil Galloway od 1. kwietnia 2023 r. dołączy do Grupy Pepco jako dyrektor finansowy, przechodząc z firmy IWG plc, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa. IWG to wiodący dostawca elastycznych przestrzeni biurowych i miejsc do pracy w 120 krajach. Neil Galloway zostanie nominowany na członka zarządu podczas WZA Spółki.

Ma on duże doświadczenie jako dyrektor finansowy spółek publicznych. W ciągu ostatnich 15 lat pracował na stanowiskach menedżerskich, w zespołach finansowych i handlowych w międzynarodowych firmach, zajmujących się również transgranicznym handlem detalicznym. Zanim dołączył do IWG, w latach 2013-2019 Neil Galloway był dyrektorem finansowym i dyrektorem wykonawczym w The Dairy Farm Group (obecnie DFI Retail Group), spółce notowanej na giełdzie w Londynie i Singapurze. To międzynarodowa wieloformatowa sieć detaliczna, która prowadzi supermarkety, sklepy spożywcze, a także sklepy z produktami dla zdrowia i urody oraz restauracje i sklepy z wyposażeniem wnętrz, na 11 rynkach w Azji. Podczas pełnienia swojej funkcji odpowiadał w Grupie za franczyzę IKEA.

Wcześniej Neil Galloway był dyrektorem finansowym w The Hongkong & Shanghai Hotels, firmie będącej właścicielem i operatorem hoteli pod marką Peninsula Hotels. Karierę rozpoczynał w sektorze bankowości inwestycyjnej, pracując przy wielu transakcjach i zajmując wysokie stanowiska w ABN AMRO i HSBC.

Grupa Pepco - co o niej wiemy

Grupa Pepco istnieje od 2015 r. a w jej skład wchodzą dwie niezależne dyskontowe sieci detaliczne – PEPCO i Poundland – ta druga prowadzi działalność na arenie międzynarodowej pod marką Dealz. Sieci te zaopatrywane są przez globalną firmę PGS, również należącą do Grupy Pepco. PEPCO i Poundland działają na rynkach wielu najsilniejszych gospodarek europejskich. Grupa Pepco posiada obecnie około 4000 sklepów w 19 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Republice Irlandii, Hiszpanii oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zatrudniając około 43 000 pracowników.

Po ponad 18 latach ciągłego rozwoju, PEPCO obsługuje obecnie ponad 28 milionów klientów miesięcznie, oferując odzież dla całej rodziny, artykuły gospodarstwa domowego i zabawki w najniższych cenach. Centrala marki znajduje się w Poznaniu. Firma zatrudnia około 26 000 pracowników w 17 krajach Europy.

Pierwszych 14 sklepów PEPCO otwarto w Polsce w 2004 roku. W 2013 roku PEPCO rozszerzyło swoją działalność na Czechy i Słowację, a w latach 2015-2017 otworzyło sklepy w Chorwacji, na Węgrzech, Litwie, w Rumunii i Słowenii. Od 2018 roku spółka posiada sklepy na Łotwie, w Estonii, Bułgarii, Włoszech, Serbii i Hiszpanii oraz w Austrii i w Niemczech, a także Grecji.