Bytom, Teilor i Bimba y Lola najemcami Starego Browaru

- Nowe koncepty takie jak Rituals czy United Colors of Benetton przykładają wiele uwagi do aranżacji salonów, atrakcyjnej prezentacji produktów, kreowania estetycznych witryn. Świetnym przykładem jest tutaj wyspa spa w sklepie Rituals, gdzie klienci mogą przetestować flagowe produkty do pielęgnacji – właśnie takimi „smaczkami” handel stacjonarny wygrywa z e-commerce – wskazują przedstawiciele Starego Browaru.

Metamorfozę przeszedł salon Marc Cain w Pasażu, zyskując elegancką nową aranżację i efektowne oświetlenie. W Starym Browarze zadebiutowało Modivo – multibrand uruchomił strefę z interaktywną garderobą i usługą Zarezerwuj i Przymierz w salonie eobuwie.pl w Pasażu. W nowej lokalizacji otwarty został sklep Oysho. Rozmowy o przyszłości współpracy z grupą Inditex doprowadziły do decyzji o powiększeniu powierzchni handlowej dla Oysho.

Na parterze Atrium, do premiery przygotowuje się biżuteryjna marka Teilor. Pietro wyżej trwają prace remontowe i adaptacyjne dla sklepu marki Terranova. Lokal, w którym dotychczas funkcjonowało Oysho, zajął nowy najemca z branży fashion – Bimba y Lola. To pierwszy sklep hiszpańskiej marki poza Warszawą.

Modową ofertę wzbogaci też polska marka streetwearowa, która w Browarze uruchomi pierwszy poznański monobrand. Te otwarcia zapowiadane są na wrzesień i październik.

– Mamy świetne marki z odzieżą dla mężczyzn: Wólczanka, Vistula, Hugo Boss, koncepty smart casual: klasyczny Barbour, minimalistyczne Marc O’Polo, nowoczesny 4MEN z kolekcjami Karl Lagerfeld, do tego multibrandowy Van Graaf, S’portofino z dużym wyborem marek sportowych i obszerne sekcje męskie marek sieciowych, m.in. Zara, Massimo Dutti, COS, H&M czy młodzieżowych Terranova i New Yorker – mówi Renata Gralec, dyrektor centrum Stary Browar.

W II kwartale 2022 r. odwiedzialność powróciła do poziomów z analogicznego okresu sprzed wybuchu pandemii.