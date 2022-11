Carry, Makeup Beauty Atelier i pizzeria Love It w Wola Parku

Carry w Wola Park

Oferta modowa dla kobiet i mężczyzn wzbogaca się o markę Carry. To 7. salon Carry w Warszawie i 110. w całej Polsce. Sklep o powierzchni ponad 870 mkw. działa w nowym koncepcie, który wyróżnia się jasną przestrzenią, nowoczesnym stylem i szerokim układem ścieżek, ułatwiających klientom poruszanie się po salonie.

Nowa pizzeria w Wola Park

W Wola Parku poszerza się także strefa food court. W drugiej połowie listopada klienci będą mogli spróbować autentycznej włoskiej pizzy w restauracji Love It. Jej sekret tkwi w sposobie przygotowywania ciasta, którego twórcą jest Giorgio Sabbatini, wielokrotnie nagradzany włoski mistrz robienia pizzy. Pizzeria została zaprojektowana w taki sposób, aby dać klientom możliwość wyboru, niezależnie od tego czy chcą zjeść gotową pizzę robiąc szybką przerwę w czasie zakupów, czy zamówić ją na wynos.

Salon fryzjersko-makijażowy w Wola Park

Również w listopadzie klienci będą mogli skorzystać również z usług Makeup Beauty Atelier, czyli salonu fryzjersko-kosmetycznego dla całej rodziny. Do ich dyspozycji będą usługi strzyżenia, stylizacji fryzur oraz kosmetyczne, w tym stylizacja brwi, rzęs i okolic oczu, a także zabiegi pielęgnacyjne twarzy. Kosmetolodzy salonu mają wieloletnie doświadczenie, które pozwoli im dobrać odpowiednie zabiegi do indywidualnych potrzeb, a styliści fryzur to profesjonaliści z pasją, którzy wiedzą, że podstawą udanej fryzury jest zrozumienie stylu i osobowości klienta.