Castorama otwiera sklep we Włocławku

26 lutego ruszy sprzedaż w nowej Castoramie we Włocławku, przy ulicy Kapitulnej 41. Jest to już 81. sklep należący do sieci w Polsce. Jego powierzchnia handlowa sięgnie 7300 m². W obiekcie dostępnych będzie ok. 30 tysięcy produktów.

W sklepie powstały między innymi trzy strefy inspiracji: kuchnie, łazienki i poświęcona zagospodarowaniu przestrzeni (magazynowanie, szafy, garderoby). Rozwiązania dostępne w Castoramie to kuchenne meble modułowe, czy usługi docinania blatów na wymiar.

W sklepie zatrudnionych będzie 110 osób, które na co dzień będą doradzać klientom.

Do dyspozycji klientów będzie m.in. transport, click&collect (możliwość zamówienia on-line i odbioru produktów w sklepie), click&delivery (możliwość zamówienia on-line z dostawą do domu). W sklepie dostępne będą również kredyty umożliwiające finansowanie zakupów. Do dyspozycji klientów będzie parking, na którym znajduje się ponad 300 miejsc parkingowych.