Castorama Polska o powiązaniach z Rosją - to teraz Maxidom

Z końcem 2020 roku Grupa Kingfisher sprzedała całą sieć sklepów Castorama Russia spółce Maxidom, łącznie z prawami do wykorzystania logo i nazwy Castorama Russia na terenie Rosji.

Maxidom nie jest częścią Grupy Kingfisher

Maxidom nie jest częścią Grupy Kingfisher i stanowi w pełni odrębny, niespokrewniony podmiot gospodarczy.

- Castorama Polska nie ma zatem nic wspólnego z działaniami Castorama Russia i też nie może być z nią wiązana. Castorama Polska w pełni solidaryzuje się z dotkniętymi wojną obywatelami Ukrainy oraz wszystkimi działaniami mającymi na celu aktywne ich wspieranie - pisze firma.

Przypomnijmy, kwota transakcji to ok. 7,4 mld rubli (ok. 73 mln funtów wg. kursu z dnia transakcji).