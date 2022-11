Castorama Smart ruszyła w Augustowie

Wizytówką sklepu jest ciekawa i rozbudowana strefa inspiracji wraz z profesjonalną usługą projektowania kuchni i garderoby przez doradcę wraz z możliwością transportu i montażu. Castorama Smart w Augustowie jest już 96. sklepem ulubionej przez Polaków sieci typu Home Improvement.

Gdzie znajduje się Castorama Smart w Augustowie?

Castorama Augustów zlokalizowana jest przy ul. Mazurskiej 10 - to kolejny sklep sieci w kompaktowym i wygodnym koncepcje Smart. Na powierzchni 2000 m2, każdy znajdzie dla siebie najlepsze rozwiązania w najniższej na rynku cenie. W myśl dobrze znanego klientom sloganu "Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen", jeśli klient znajdzie niższą cenę na kupiony w Castorama Smart Augustów produkt, w ciągu 15 dni sklep zwróci różnicę ceny w gotówce. Co więcej Castorama Augustów oferuje płatność kartami podarunkowymi oraz skorzystanie z atrakcyjnego systemu ratalnego - 30 rat 0%.

Na czym polega usługa smart w Castoramie?

Gwarancją wygodnych zakupów idei Smart jest możliwość odbioru towarów zamówionych na castorama.pl bezpośrednio w sklepie lub w Castomacie dostępnym 24/7. Sklep zapewnia również coraz bardziej popularną usługę click & collect, dzięki której zakupy online na castorama.pl można odebrać już w ciągu 2 godz. od zamówienia.

Promocje w nowej Castoramie w Augustowie

Od 16 listopada do 4 grudnia 2022 r. w nowej Castoramie w Augustowie klienci znajdą szereg promocji i niespodzianek - min. loterię z możliwością wygrania bonu o wartości 10 000 zł na wymarzoną kuchnię oraz setki innych nagród. Dodatkowo startuje akcja Kupujesz, zyskujesz! - za każde wydane 500 zł, klienci otrzymają 50 zł na kartę podarunkową. Do 4 grudnia dla wszystkich kupujących, którzy wydadzą minimum 800 zł na zakupy przewidziano darmowy transport produktów do domu czy mieszkania.