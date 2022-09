Castorama Smart w Dekadzie Grójec

W 2023 roku Dekada Grójec powiększy się o nowego najemcę. Prace nad budową obiektu dla Castorama już się rozpoczęły.

W Dekadzie pojawi się Castorama Smart

- Castorama Smart to sklep w nowej formule, kompaktowy, w którym zakupy będą szybkie i wygodne. Takie cechy z założenia wpisują się w ideę sieci Dekada, która ma sprzyjać łatwym, komfortowym i sprawnym zakupom. Zwiększenie oferty Dekady Grójec to kolejny etap rozbudowy naszego obiektu, który z biegiem lat ugruntował swoją pozycję na rynku i zwiększył zasięg oddziaływania na obszar całego powiatu, co stanowi mocny argument dla dalszej rozbudowy istniejącej infrastruktury. Kilka lat temu powierzchnia centrum zwiększyła się o prawie 3 tys. mkw. Już wtedy wiedzieliśmy, że to za mało, bo potencjał obiektu jest jeszcze większy. Nie przestajemy się rozwijać, przygotowujemy się do kolejnej rozbudowy, której pierwszym etapem jest budowa dedykowanego obiektu dla Castorama Smart, a następnie kolejny budynek handlowy o powierzchni ok. 2500 mkw. Łącznie Dekada Grójec będzie liczyć ponad 13.000 mkw. - mówi Aleksander Walczak, Prezes Zarządu Dekada SA.

Kompaktowa formuła nowego sklepu Castorama pozwoli na sprawne zakupy i wygodny wybór z gamy ponad 15 tys. produktów dostępnych od ręki. Pozostałe produkty z oferty firmy klienci będą mogli zamówić online lub telefonicznie z opcją dostawy do Castomatu i odebrać swoje zamówienie już w ciągu 2 godzin.

Obecnie klienci Dekady Grójec mają do dyspozycji trzy jednopoziomowe budynki o łącznej powierzchni ok. 8200 mkw. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 50, tuż przy obwodnicy miasta i niedaleko drogi ekspresowej S7, co zapewnia łatwy dojazd z całego powiatu.

Za komercjalizację obiektu odpowiada BOIG Property Consulting.